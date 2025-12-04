Una gata contra el árbol de Navidad: la divertida batalla que se hizo viral en TikTok

Gata en el árbol Foto: mariavmarquezx

Lo que empezó como la típica anécdota de un dueño de gatos pidiendo consejos para sobrevivir a la Navidad junto a estos curiosos y traviesos amantes de los árboles terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado. María Márquez, una joven venezolana, quiso compartir la historia de cómo su gata negra derribó una y otra vez su árbol navideño, y lo que logró fue revelar —de la forma más divertida— la sorprendente capacidad de estos animales para adaptarse a cualquier adversidad.

La historia comenzó como tantas otras que inundan las redes: una gata curiosa, un árbol de Navidad recién armado y una dueña intentando mantener el orden en casa. Márquez, conocida en TikTok como @mariavmarquezx, compartió el video acompañado de una pregunta que encendió la conversación: “¿Será mejor resignarme y volver a guardar mi árbol de Navidad?”.

Y es que, en las imágenes, la felina se encarama al árbol con total naturalidad, lo abraza como si fuera una cama improvisada y se acomoda allí con absoluta tranquilidad, como si se hubiera convertido en la verdadera dueña y señora del adorno festivo.

La reacción no se hizo esperar. El video se llenó rápidamente de comentarios que iban desde consejos prácticos hasta bromas sobre la obstinación de los gatos. Animada por la respuesta, la joven decidió continuar documentando su travesía para intentar salvar su árbol de los ataques de su intrépida mascota. Así comenzaron a aparecer nuevos clips que mostraban, uno a uno, los métodos que probaba para evitar que la gata volviera a treparse.

El primer intento fue rociar la base del árbol con vinagre, un olor que, en teoría, los gatos no toleran. Pero su gata no tardó en demostrar que la teoría no siempre funciona: ignoró por completo el aroma y regresó a su misión. Luego vino la idea de amarrar el árbol a la pared, seguida por otras soluciones populares como regañarla, envolver partes del árbol en papel aluminio o incluso colocar un pepino cerca, confiando en el famoso truco viral. Nada funcionó. La gata, lejos de espantarse, terminó jugando con estos materiales.

¿Lo más divertido por los internautas? Uno de los consejos más comentados sugería espantarla correteándola por todo el apartamento con el árbol para que asociara a este con algo negativo. La dueña lo intentó, filmando incluso la persecución, pero el resultado fue el mismo: la gata parecía divertirse y siempre encontraba la forma de regresar a las ramas. Entre risas, Márquez comentó: “Esta gata es a prueba de todo”.

Sin resignarse, la joven probó ideas cada vez más ingeniosas —o desesperadas— para mantener a salvo su árbol: desde encender una licuadora cerca del adorno, hasta soplarle aire con una secadora de pelo o incluso colgar el árbol del techo para que la felina no pudiera alcanzarlo. Y aunque por momentos alguno de estos trucos parecía surtir efecto, la tregua nunca duraba demasiado. La gata siempre encontraba un ángulo, una rama rebelde o cualquier oportunidad para treparse de nuevo.

Y aunque hasta ahora, nada ha funcionado, la historia ha conquistado internet por una razón evidente: la batalla entre dueña y gata es tan divertida como adorable.

¿Cómo evitar que su gato se acerque a su árbol?

No existe un remedio 100% garantizado para evitar que un gato ataque el árbol de Navidad, pues cada felino tiene una personalidad distinta y su nivel de curiosidad influye en su comportamiento. Aun así, tomar algunas precauciones puede marcar la diferencia y ayudar a mantener la decoración navideña a salvo.

Elegir un árbol adecuado y fijarlo bien es fundamental, especialmente si es artificial. También ayuda usar adornos grandes y resistentes, dejando los frágiles en la parte alta, y aplicar repelentes naturales como cítricos o lavanda para mantener al gato a distancia.

Por último, ofrecer alternativas de entretenimiento es clave para evitar que el gato convierta el árbol en su nuevo parque de diversiones. Juguetes, rascadores o incluso cajas cerca del árbol pueden ayudar a desviar su atención. Con un poco de paciencia y constancia, es posible disfrutar de una Navidad en armonía sin sacrificar ni la decoración ni la curiosidad natural del felino.

