(Video) Así fue como un toro escapó de un rodeo y lastimó a los espectadores

Este es el toro que saltó las vayas del rodeo en Oregón, Estados. Foto: Instagram @elmundo_es

En video quedó registrado cuando un toro saltó las vallas que dividen la arena, en la que se realizan las actividades taurinas, de las graderías, en las que el público aprecia corridas, rodeos, rejoneos, entre otros. Al lanzarse sobre la multitud, el toro dejó a tres personas heridas, según las autoridades del condado.

Mientras se desataba el caos, el locutor del rodeo activó inmediatamente el plan de respuesta de emergencia e incitó a los asistentes a buscar terreno más alto y abrir las puertas para permitir la evacuación. “¡Hay un toro afuera!, ¡todos al césped: súbanse sobre las gradas!, ¡todos mantengan los ojos abiertos!”, dijo el hombre.

Además de brincar hacia la zona en la que se encontraban las personas, minutos después, según los videos, se ve a este animal por fuera del recinto, corriendo y arroyando a algunas de las personas que aún no ingresaban a las graderías para observar el rodeo. Esto, debido a que intentaba escapar de la situación de estrés.

Entre ellas el ayudante del sheriff, quien tuvo heridas leves mientras intentaba controlar la situación. Otra de las víctimas fue levantada del suelo, arrojada al aire y pisoteada, por lo que la transportaron a un hospital local, mientras que las otras dos sufrieron heridas menores.

Finalmente, este animal, que puede llegar a pesar cerca de 1.300 kilos, fue capturado y regresado al establo.

El incidente ocurrió durante un popular e histórico evento, que atrae al Estado a algunos de los mejores vaqueros de Estados Unidos y a miles de personas a la ciudad de Sisters, conocida por su fuerte tradición de rodeo.

Al respecto, los organizadores del evento, publicaron en un comunicado que los ganaderos profesionales respondieron rápidamente para contener al toro, que lo aseguraron junto al ganado y lo introdujeron en un corral.

Algunos de los comentarios de los usuarios en internet mostraron apoyo al toro, debido a que consideraron que su reacción era una consecuencia del nerviosismo y el dolor que le causan las actividades taurinas a los animales: “Esto no pasaría si dejaran a los animales ser animales y no juegos para vosotros”, “¿un toro descontrolado? Un toro asustado sería más apropiado”, “¡Olé! Me encanta cuando gana el toro”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱