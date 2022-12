Video: joven recibió su diploma de bachiller sobre su caballo “Tormento” en Sucre

Imer Baldovino les pidió permiso a sus profesores para entrar a su ceremonia de graduación con “Tormento”. Foto: Facebook Noticias de Caucasia

Imer Baldovino es un joven de Majagual, Sucre, que llegó a recibir el diploma de bachiller montado en su caballo blanco llamado “Tormento”, animal que fue, durante todo su proceso académico, el único medio de transporte para llegar a la Institución Educativa San José Majagual.

“Tormento” e Imer recibieron el diploma después de que la temporada de lluvias afectara las vías de su municipio, tras el desbordamiento del Río Cauca.

Le puede interesar: ¿Por qué mi gato vomita bolas de pelo? ¿Debo preocuparme?

El joven de 17 años entró al recinto vestido con su toga y birrete y dio un recorrido por todo el salón, siempre sobre su caballo. Los aplausos fueron protagonistas de este emotivo momento para el recién graduado.

Más contexto de la región Emergencia por inundación en La Mojana crece de forma alarmante: Procuraduría La Mojana: en enero empezarán a ejecutar proyectos para contener inundaciones

EJEMPLO PARA LOS JÓVENES



Imer Baldovino Quevedo se convierte en ejemplo para los jóvenes que quieren salir adelante. Ahora quiere que el Gobierno Nacional lo ayude para estudiar Ingeniería Agropecuaria porque no tiene los recursos para iniciar una carrera profesional. pic.twitter.com/uvdxk0dGmp — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

¿Por qué Imer llegó en caballo a su graduación?

Imer Baldovino habló con El Tiempo y afirmó que su trayecto desde la vereda El Ciego, donde vive actualmente, hasta el colegio de donde se graduó, era largo. “Desde las siete de la mañana comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, dijo Baldovino.

Sobre su entrada a la graduación, Imer les pidió a sus profesores que quería entrar con su caballo “Tormento” que para muchos fue toda una sorpresa. “Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”, explicó el recién graduado.

También puede leer: Dieta BARF: una tendencia cargada de potenciales riesgos para la salud de mascotas

Sobre su futuro, Baldovino mencionó que quería estudiar ingeniería agropecuaria, sin embargo, sus recursos económicos no le permiten inscribirse a ninguna carrera profesional. En medio de su fama por el emotivo momento de su grado, hizo un llamado y pidió apoyo para iniciar con sus estudios universitarios. ”Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, afirmó.

El caballo “Tormento” no es de su propiedad, es de un finquero vecino con el que trabaja haciendo oficios relacionados con la vaquería, pero a pesar de que este caballo no es de su propiedad, Imer lo considera su amigo fiel.

SE GRADUÓ EN SU CABALLO



Imer Hafeth Baldovino Quevedo, un joven de 17 años de edad, se graduó como bachiller montado en su caballo, el amigo fiel que lo acompañó todos los días por caminos inundados y llenos de barro hasta su colegio. pic.twitter.com/cpJsecJqcs — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

Sobre la región y sus condiciones sociales

La Mojana, región donde está ubicada la institución educativa donde estudió Imer Baldovino ha sido afectada por el clima desde agosto de 2021. A pesar de la ejecución de obras contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría General de la Nación (PGN) advirtió que la emergencia por la inundación en La Mojana, que dejó más de 63.000 damnificados y afectaciones en cerca de 21.000 hectáreas, ha crecido de forma alarmante.

Además: (Fotos) ¿Cuáles son las razas de perros más tranquilas?

En septiembre de 2022, Sandra Vilardy, doctora en ecología y viceministra de Ambiente, explicó a El Espectador que a pesar de los “miles de millones” que se han invertido por parte del gobierno en jarillones, canales y diques, esos esfuerzos “son ineficientes”.