(Video) La historia de Valentino, el caballo que rescató y adoptó Jhonny Rivera

Valentino llegó el 2 de septiembre de 2022 al CVZ. Allí fue sometido a una compleja cirugía para corregir una deformidad angular causada por una luxación en el miembro izquierdo. Foto: Universidad CES

En agosto de 2022, el cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera compartió con sus seguidores la historia de Valentino, un caballo que encontró en mal estado cuando se dirigía a un concierto en Bolívar, Cauca.

Leer: Hallan más de 20 gatos en mal estado en una vivienda abandonada de Cali

“Me encontré a ese caballito parqueado al lado de la vía y alcancé a ver que tenía una pata como torcida, dije ´yo tengo que ver esto´. Me bajé, fui y vi que era muy noble. Hice un vídeo y se lo envié a un veterinario y le pregunté si se podía hacer algo por ese animal. No me respondió ahí mismo porque tenía que hablarlo en junta médica con otras personas. Finalmente, me dijeron que sí, que se le podía hacer una cirugía, aunque tenía riesgos”, afirmó Rivera en ese momento.

De acuerdo con el cantante colombiano, el animal sufrió un accidente con un camión que le provocó una fractura en su pata. En el momento del rescate se veía incómodo porque su propio peso causaba el desarrollo de otras enfermedades. “A medida que él va aumentando de peso, el problema se va acrecentando y a lo último va a terminar, según los doctores, postrado al piso definitivamente”, agregó Rivera.

Leer: Rescatan a perra que fue herida con un cuchillo en medio de una discusión familiar

Sin embargo, bajo la supervisión de médicos veterinarios del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, Valentino fue sometido exitosamente a una compleja cirugía. Tras cinco meses de evolución, el equino logró corregir en 90% la deformidad y fue dado de alta. “Valentino Rivera ahora es un paciente mucho más activo, barrigón y juguetón, con mejor actitud a cuando ingresó y con una evolución favorable a su condición ortopédica, por la cual fue remitido al CVZ”, aclaró el médico tratante, el doctor Felipe Gómez Restrepo, coordinador del área de grandes especies del Centro de Veterinaria de la Universidad CES.

Leer: Popayán: liberan a 79 caballos que eran usados y explotados para halar carretillas

Hoy, después de más de un año del rescate de Valentino, el artista de música popular compartió un emotivo video en sus redes sociales actualizando la historia del animal. En él se puede observar cómo el caballo salta, corre y juega en un perfecto estado de salud.

“¿Quieren saber qué ha pasado después de tantos meses? Mírenme, ya estoy aliviado, saltando y corriendo. Estoy como nuevo. Esto sí es vida, mírenme como estaba antes y como estoy ahora. Esta es mi vida hoy en día”, se puede escuchar en el video.

Leer: Tribunal reconoció a un perro como miembro de una familia

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com