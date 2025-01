(Video) ¿Qué dice la ley sobre las mascotas en propiedad horizontal?

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tenencia de mascotas en conjuntos residenciales está regulada por la sentencia T-035 de la Corte Constitucional. Aunque la administración de la propiedad horizontal no puede prohibir a los copropietarios la tenencia de animales, sí puede estipular reglas que deben estar consignadas en el manual de convivencia.

Los cuidadores de animales y copropietarios deben cumplir y respetar dichas reglas, que además están reguladas por el Código Nacional de Policía y la Ley 746 de 2002.

Estas normas son:

Recoger las excretas de las mascotas y desecharlas en los recipientes adecuados. Llevar a los perros siempre con correa o traílla en las áreas comunes. No inducir a los animales para atacar a personas, animales o bienes. No permitir que las mascotas escarben o esparzan basura en las zonas y espacios comunes. Llevar siempre con correa y bozal a los perros de manejo especial. Hacer uso adecuado de los bienes comunes (zonas verdes y parques). Utilizar el ascensor, siempre y cuando no lo esté usando otro vecino, de lo contrario, se debe solicitar permiso para ingresar a la mascota.

Ahora, ¿qué pasa si hay algún tipo de conflicto relacionado con la tenencia de mascotas en un conjunto?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, lo primero que se debe hacer es tratar de solucionar el conflicto dialogando con el cuidador de la mascota. Si esto no funciona, el segundo paso es hablar directamente con el administrador de la propiedad horizontal, quien debe hacer de mediador neutral.

Si esto tampoco da resultado, se debe convocar al Comité de Convivencia y al Consejo de Administración del conjunto.

Si en estas instancias la situación no se ha solucionado, la Policía Nacional asumiría la resolución del conflicto, impartiendo multas o buscando mecanismos alternos de resolución. Aunque la idea es no llegar hasta esos extremos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱