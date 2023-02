(VIDEO) Rescatan a mono que colgaba de un cable eléctrico en Cali

Los usuarios en redes sociales se preocuparon por el estado de salud del mono. / IMAGEN DE REFERENCIA Foto: Pablo Mejía WWF Colombia

En la noche del lunes 13 de febrero, los habitantes del barrio Granada, en Cali, reportaron la presencia de un simio que colgaba en los cables del sector. El concejal animalista Terry Hurtado comentó que dieron aviso al equipo de fauna del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma). Posteriormente, los bomberos acudieron al llamado y resguardaron al primate.

El Dagma, o Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali. También, es la máxima autoridad ambiental dentro del perímetro urbano.

#AEstaHora Cali



En el barrio Granada, entre los cables eléctricos, un mico corre por la zona. El Concejal Animalista @TerryHurtado informó que dieron aviso a al equipo de fauna del @DagmaOficial. Bomberos acudió al llamado y logró ponerlo a salvo 🧵 pic.twitter.com/dFf2MVY0xI — Conexión Animal (@RCAnimal) February 14, 2023

Las autoridades reportaron que el animal está en buen estado de salud. Todavía se espera una comunicación por parte de la entidad y así conocer la procedencia del primate y cuál era el motivo para que estuviera en un entorno urbano. Lo que se presume es que el mono pudo escapar de alguna casa en donde lo tenían.

Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín, considera que los seres humanos están poblando los espacios de la fauna silvestre cada vez más. “La fauna silvestre se está teniendo que adaptar a los seres humanos”, comentó la experta.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

