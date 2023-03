Video: rescatan gran boa constrictor dentro de una vivienda en Cali

El rescate de esta boa constrictor se suma al hallazgo de un animal de la misma especie que el Grupo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió hace menos de un mes. / IMAGEN DE REFERENCIA. Foto: Pixabay

Este miércoles, 15 de marzo, uniformados del grupo de Protección Ambiental y ecológica de la Policía Metropolitana de Cali realizaron el rescate de una boa constrictor, la cual fue encontrada en el interior de una vivienda en la Comuna 22, sur de la capital del Valle del Cauca.

La Policía Metropolitana de Cali publicó un video a través de sus redes sociales en donde se puede observar a dos uniformados sacando de un costal a la serpiente de más de un metro y medio. De acuerdo con las autoridades, el animal fue entregado al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

Nuestro grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali, realizó el rescate de una boa constrictor en la Comuna 22, la cual se encontraba en una vivienda, esta especie fue entregada a la autoridad ambiental DAGMA. 🐍 #YoProtejoLosAnimales pic.twitter.com/SHiXIWODY9 — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) March 15, 2023

El rescate de esta boa constrictor se suma al hallazgo de un animal de la misma especie que el Grupo de Bomberos Voluntarios del Valle del Cauca atendió el pasado 28 de febrero de 2023 en el kilómetro 6 vía La Buitrera, uno de los corregimientos más poblados de la zona rural de Cali.

De acuerdo con los bomberos que atendieron el hecho, la boa se encontraba en la rejilla de una recámara y el operativo ocurrió sin contratiempos. “Se hace recuperación de esta culebra que se encontraba en una rejilla en la parte alta de La Buitrera. El Dagma se encargará del procedimiento y posterior liberación cuando sea posible, ya que al parecer esta boa ha sido domesticada”, informó la institución.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali informó que hasta la fecha ha atendido 844 casos relacionados con animales de diferentes especies.

De acuerdo con la veterinaria en fauna silvestre, Luz Rodríguez Garay, lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de la autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

