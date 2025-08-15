No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial

(Video) Un “hotel” para los animales maltratados y abandonados en Bogotá

En este espacio, las personas pueden ir y conocer a los animales de compañía que están listos para dejar atrás su historia de maltrato y empezar una nueva llena de alegría y mucho amor. Conozca más de la iniciativa en este video:

María Hernández y Paula Andrea Saavedra Morales
15 de agosto de 2025 - 11:15 p. m.
Video Thumbnail
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por María Hernández

Periodista y comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Defensora de los animales y las causas sociales.@Mariangel0117mahernandez@elespectador.com

Por Paula Andrea Saavedra Morales

Diseñadora gráfica de la universidad Santo Tomás, con énfasis en animación en 2D y 3D.@PauASMpsaavedra@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gato

Expopet 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar