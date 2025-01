¿Vio un animal herido por incendios? Estos son los canales para reportarlo

#CuidemosNuestrosBosques | Tu ayuda es fundamental para prevenir incendios forestales y cuidar nuestros bosques.



✅ No hagas fogatas ni uses pólvora o fuegos artificiales.

✅ No arrojes colillas ni fósforos encendidos al suelo.



Mejor prevenir que apagar. pic.twitter.com/XQ6nNpOirv