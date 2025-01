“Yo no me voy a mover” defensora de animales resiste la violencia en el Catatumbo

Isabel relató que lleva más de siete años rescatando animales, una labor que considera fundamental. Foto: IG andreamal

Isabel Rincón, quien tiene 45 perros y 18 gatos en la zona del Catatumbo, compartió cómo enfrenta la grave situación de inseguridad en la región, resultado de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Aunque la violencia persiste en las áreas cercanas, Rincón relató que en su refugio, ubicado en el kilómetro 18, vía La Gabarra, ha logrado experimentar algo de calma.

“Gracias a Dios, hasta ahora todo ha estado tranquilo. No se ha escuchado nada de ruido desde ayer a las 10 de la mañana. Estoy sola aquí, porque mi esposo decidió irse por miedo, pero yo no me voy a mover. No voy a dejar a mis animales”, afirmó Isabel en una entrevista a W Radio el domingo 19 de enero.

A pesar de la tensión que genera el conflicto armado, Isabel enfatizó que no ha recibido amenazas en su área. “Por aquí no ha llegado ningún grupo, ni se ha amenazado a nadie. No voy a mentir, mientras todo siga en paz, me quedo aquí”, comentó.

En la entrevista, también destacó las difíciles condiciones económicas que enfrenta, ya que, al igual que muchos defensores de animales, depende de su propio esfuerzo para cubrir las necesidades del refugio.

“Vendo productos, como zapatos, y organizo rifas, pero en diciembre vendí todo lo que tenía. Ahora estoy sin nada. Lo único que pido es ayuda con alimentos y medicina, porque tengo animales con alergias y otros problemas de salud”, expresó.

Isabel relató que lleva más de siete años rescatando animales, una labor que considera fundamental, no solo por el amor a los animales, sino también porque cree que su misión es sanarlos y darles una nueva oportunidad con familias responsables. Sin embargo, la situación de movilidad de los animales en la región es un desafío constante.

“Me han dicho que es difícil trasladar a mis gatos a Tibú. Cuando los muevo de un lugar, se me pueden escapar, por eso me dijeron que lo mejor es quedarme aquí”, explicó.

El 18 de enero, la senadora animalista Andrea Padilla compartió un video en el que Isabel, visiblemente preocupada, pidió urgentemente ayuda debido a la escasez de alimento para los animales. “Les pido una ayudita por acá, tengo perros discapacitados, otros con anemia, algunos desnutridos. Además, tengo 20 cachorros, 20 adultos y 17 gatos entre adultos y cachorros”, explicó en el video, mostrando a los animales que cuida en medio del caos generado por el conflicto armado en la región.

Finalmente, dejó claro que el riesgo de permanecer en medio de un conflicto armado vale la pena por el bienestar de los animales. “Vale la pena arriesgar la vida por ellos. Para mí, es más importante la vida de un animal que la de un ser humano, porque nosotros, como seres humanos, nos estamos destruyendo entre nosotros y destruyendo la creación de Dios”, concluyó, conmovida pero segura de su propósito.

Ante este llamado de ayuda, la comunidad de animalistas y ciudadanos comprometidos podría ser clave para aliviar la situación en la que vive Isabel, quien continúa firme en su misión de proteger y cuidar a los animales en un contexto de creciente violencia.

