Zoológico en China pintó a perros para hacerlos pasar por osos pandas (video)

Un zoológico en China desató un auténtico enfado, pues varios de sus asistentes descubrieron que perros fueron vestidos como pandas en el lugar. Estos animales fueron presentados el primero de mayo en el Zoológico de Taizhou, en la provincia de Jiangsu, según un registro de Jam Press. Los funcionarios del espacio recortaron el cabello de los canes y tiñeron sus caras de negro, para que se asemejaran al icónico oso come-bambú, de China.

Posteriormente, colocaron a estos animales en exhibición en un recinto todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., por lo que atrajeron a varias personas, a pesar de la evidente falta de autenticidad, según el personal del santuario. Una vez se les preguntó por qué habían hecho que los caninos participaran en el disfraz de panda, un representante aseguró lo siguiente: “No tenemos osos panda en el zoológico, y queríamos tener una solución”, según informó The New York Post.

Varios visitantes acusaron al espacio de crueldad animal. No obstante, los funcionarios del zoológico insisten en que el esquema no sería perjudicial para los animales. “La gente también tiñe su cabello. Se puede usar tinte natural en perros si tienen el pelo largo”, aseguró el portavoz.

Usuarios de redes sociales estuvieron de acuerdo con estos perros disfrazados de pandas, con un seguidor escribiendo: “¡son muy pequeños para correr tan rápido! Creo que son adorables”, y “creo que son tiernos”, fueron algunos de los comentarios que se reunieron en las publicaciones.

Debido a la presión de los usuarios en línea, el zoológico se vio obligado a reconocer lo que habían hecho. Explicaron que el recinto no tenía las condiciones adecuadas para albergar pandas reales, por lo que decidieron recurrir a esta estrategia. Según sus palabras, “La idea de teñir perros para convertirlos en pandas surgió de Internet. Esto se hizo para aumentar la diversión en el zoológico y atraer a más visitantes”.