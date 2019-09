La última prueba

none

Caminó hacia la nada hasta el amanecer. Se tomó un tinto, y dos y tres en un puestico mañanero donde una señora a la que le decían doña Flora. Fue al cuartico que arrendaba por 50 mil al mes, se sacó la chaqueta y las botas, y se acostó a dormir. Pensó en las pruebas, y más que nada, en que siempre habría alguien por encima de él que lo aprobara o no, y entre pruebas y recuerdos se quedó dormido. Cuando se despertó, buscó su chaqueta y la pistola de dotación. La sacó. Le dio vueltas. Comprobó que estuviera cargada y la guardó de nuevo. Se echó agua en la cara, se puso las botas y la chaqueta y salió a la oficina del señor Agustín, uno de los inquilinos del edificio en el que trabajaba, y quien una noche, muchas noches atrás, le había dicho que cuando se aburriera de los turnos, lo buscara.

El tipo estaba a prueba, como usted y como yo. Como todos. Había estado a prueba desde kínder, y antes aún. Exámenes, calificaciones, revisiones, pero apenas cayó en cuenta de las miles de pruebas que había tenido que aprobar y de quienes lo habían aprobado o no, la tarde de su última prueba, que fue la más difícil de todas. Llegó hasta ella, tal vez por haber perdido tantas de las otras. Su vida había sido un continuo caer, caer y perder, perder y tener que levantarse, pues no tenía más opciones que levantarse, fuera como fuera. Tenía que velar por su gente. Desde niño sabía que tenía que velar por su gente. Cargaba con ese peso día tras día, simplemente por haber nacido hombre. Soñó con ser torero, y cantaba Yo quiero ser torero. Sin embargo, tuvo que conformarse con jugar a los toros mientras cargaba cables, pegaba ladrillos, hacía mandados, vendía lotería o lustraba zapatos.