¿Cómo hacer de sus casas un hogar natural?

/Redacción Círculo de Experiencias

Follow @circuloee

En la edición número 36 de la Feria del Hogar, que se llevará a cabo del 22 de agosto al 8 de septiembre, los visitantes podrán conocer los beneficios y ventajas del gas natural para las residencias, en el stand número 413-A del pabellón tres. Asimismo, los asistentes encontrarán cuatro puntos de información sobre productos y servicios como Gas Natural Vehicular, Servihogar, iluminación a gas natural, un stand exterior en donde se exhibirán equipos de calefacción, BBQ para zonas libres, refrigeración e iluminación, en los que encontrarán lo necesario para hacer de su casa un hogar natural, contribuyendo principalmente al cuidado del medio ambiente, así como al confort de la familia, la economía y la seguridad.

Lea también: La Feria del Hogar se inaugurará con juegos pirotécnicos

Equipar un hogar no es tarea fácil, pero hacer que sea natural resulta menos difícil de lo que se cree y toda una experiencia de confort, ahorro y conciencia ambiental. Esta tendencia es propia de los hogares que utilizan el gas natural para sus labores diarias. Son naturales porque el gas que utilizan no genera residuos contaminantes, no produce hollín y no contamina el medio ambiente. No emite residuos sólidos, humos, ni malos olores en condiciones óptimas de instalación.

Un ahorro cercano al 50 % es otra de las principales razones por las cuales los colombianos optan cada vez más por los hogares naturales, según Vanti. El gas natural es el combustible más económico del mercado. Gracias a su elevado rendimiento que se traduce en un menor consumo final de energía y, por lo tanto, en un menor costo total al usuario. En Colombia, el valor promedio del Kwh en energía eléctrica está por el orden de los 450 pesos, y la generación del Kwh con gas natural tiene un valor promedio de 200 pesos.

Un ejemplo de esto, son los refrigeradores y congeladores a gas natural que se caracterizan por ser ecológicos, eficientes, económicos y silenciosos. Con esta solución, las poblaciones de zonas cálidas son las grandes beneficiadas, en donde se necesita una refrigeración permanente de todos los alimentos.

Los hogares naturales no son exclusivos de un sector específico de la población, por el contrario, están presentes a lo largo y ancho de los hogares colombianos, sin importar su nivel adquisitivo, lo que los convierte, además, en un símbolo de equidad. En los últimos años, la implementación de los hogares naturales se ha incrementado en un 25% en el territorio nacional. Para que un hogar sea considerado hogar natural debe como mínimo contar con el equipo de cocción (estufa y horno), con el equipo de calentamiento de agua (calentador) y con el equipo de secado de ropa (secadora).

Además: Más de 4.500 animales serán exhibidos en Agroexpo 2019

Las chimeneas a gas natural, por su parte, desde 2011, año en que comenzó su comercialización en Gas Natural SA ESP, han sido uno de los artefactos preferidos por los colombianos. Este producto se empezó a comercializar en Bogotá con una venta de 150 unidades al año y hoy la proyección es de más de cuatro mil unidades, de acuerdo con cifras de la compañía.

El confort es otra de las características que destacan quienes residen en hogares naturales, “en un hogar natural, se experimenta mayor caudal de agua caliente lo cual incrementa la sensación de confort en el baño diario”, afirman usuarios. Adicionalmente, la tecnología que hay detrás de un hogar natural permite la utilización simultánea de todos los aparatos de gas que están instalados en la vivienda.

El gas natural se distribuye a través de redes de abastecimiento controlado y que corren bajo tierra, lo que implica que su suministro no está normalmente sujeto a incidentes comunes relacionados con el clima o con otros problemas que afectan a las líneas de energía. Asimismo, el gas natural se disipa de forma inofensiva en el aire y cuenta intencionalmente con un odorizante para detectar rápidamente eventuales fugas. Otro atributo en seguridad es la reducción del riesgo eléctrico por el contacto de cables expuestos, por ejemplo, dentro de la ducha (ducha eléctrica).

Le puede interesar: La Feria del Libro de Manizales celebra sus 10 años

Para este último ciclo del año, una de las novedades más llamativas son las lámparas a gas. Se espera que su uso se masifique en territorios donde aún no hay fluido eléctrico, pero sí gas. Próximamente los usuarios podrán encontrar cuartos fríos a gas natural, el aire acondicionado y los lavaplatos a gas natural que cada día adquirirán una gran importancia en los hogares naturales colombianos, por su practicidad.

¿La casa ideal?

Los asistentes a esta feria, también podrán encontrar 'La casa ideal', "un espacio no solo para comprar productos, sino un lugar de experiencias que permite ver las tendencias 2019-2020 en decoración, colores y más aspectos de la vivienda que tanto desea. Los elementos exhibidos podrán ser adquiridos en los diferentes stands de Corferias", asegura Ricardo Barbosa, jefe de proyecto Feria del Hogar-Corferias.

"La Casa Ideal" es un proyecto acerca de la vida misma, de la pasión y la representación interna de quienes la habitan. Su forma, su color, su diseño, su esencia, deben transmitir y expresar quiénes somos, cómo nos sentimos, teniendo en cuenta nuestros sueños, metas y anhelos. Al mismo tiempo, debe tener un sentido de funcionalidad y estética que permita a sus habitantes llevar a cabo su diario vivir, con una experiencia que genere equilibrio, armonía y tranquilidad.

Recuerda que por ser suscriptor de El Espectador y presentando la tarjeta del Círculo de Experiencias en las taquillas de Corferias, podrás recibir entradas 2x1 en todas las ferias propias del lugar. Para concoer más beneficios como este, síguenos en nuestra redes sociales: