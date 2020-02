El objetivo es llegar a 2030 con cero niños en esta condición

El 10,8 % de los niños y niñas en Colombia tienen desnutrición crónica

Edwin Bohórquez Aya @EdwinBohorquezA

¿Qué es “Crónica, la ciudad de la desventaja”?

Es una gran campaña que consiste en una serie web que busca sensibilizar y contarle al país qué es la desnutrición crónica, parte de una creación metafórica y de respondernos a una pregunta: ¿qué pasaría si todos los niños y niñas que tienen desnutrición crónica vivieran en una misma ciudad? Esta es entonces la historia de Crónica, la ciudad de la desventaja.

¿Qué pasa? ¿El mensaje no ha logrado llegar a quien se debe en este país?

Es para que la gente en Colombia entienda la realidad del problema. Muchas veces lo que vemos es que cuando hablamos de desnutrición, el tema se suele agotar lamentablemente en los niños que mueren por desnutrición, pero detrás de eso hay unas problemáticas muy grandes. La desnutrición crónica es un gran reto: el 10,8 % de los niños la tienen, y muchas veces ni la comunidad, ni el Estado, ni los gobernantes conocen esta problemática.

¿Qué se entiende como desnutrición crónica en Colombia?

La desnutrición crónica es un retraso en la talla para la edad, es decir, no es un problema de peso, sino un problema de estatura, y niños que crecen más despacio para la edad que deberían tener. Un poco el problema de la identificación y parte de este reto es que a simple vista es muy difícil identificar esta desnutrición crónica, por eso también se denomina el hambre oculta, porque cuando los ves, a simple vista, mucha gente dice: bueno, son un poquito más bajitos, normal, pero en realidad no es normal porque todos los niños tienen un gran potencial de crecimiento. Por eso es muy importante hacer controles periódicos, llevarlos a los chequeos de crecimiento y desarrollo para que empecemos a verificar que la estatura esté de acuerdo a la edad que el niño tiene.

Ustedes dicen que la Encuesta Nacional de Estado Nutricional estima que son más de 500.000 niños y niñas los que tienen retraso en talla. ¿Qué está haciendo la Fundación Éxito para contrarrestar esa realidad?

La encuesta nos da el porcentaje, es la que habla del 10,8 % de los niños con desnutrición crónica, y los 500.000 niños salen de hacer una aproximación entre Ensin (Encuesta Nacional del Estado Nutricional) y el censo. La Fundación Éxito ha liderado desde el 2013 una gran megacampaña que busca y quiere que para el 2030 ningún niño en Colombia tenga desnutrición crónica, y por eso no solo beneficiamos a los niños en territorio, sino que nuestra fundación realiza estrategias de incidencia en política pública para posicionar estos temas en los gobiernos nacional y locales, y realiza este tipo de campañas para sensibilizar al país en torno a la problemática. Pero principalmente lo que realiza la fundación es una atención integral en nutrición para los niños 1.000 días, específicamente la población que se encuentra entre la gestación y los dos años de vida, y les entrega una alimentación complementaria. El año pasado, por ejemplo, beneficiamos a 64.602 niños y niñas en 27 departamentos, 188 municipios del país.

¿Cuáles son las consecuencias futuras en una niña o niño que no tienen la alimentación adecuada?

Lo más grave que hemos encontrado y que hemos estudiado es que la desnutrición crónica no solo tiene un impacto físico, porque el niño no crece lo suficiente; el impacto más letal de todos es en el cerebro, porque si el niño no está bien nutrido, su cerebro no se va a desarrollar bien. Por ejemplo, en esta etapa de los 1.000 días. que cubre los nueve meses de embarazo hasta los dos años de vida, se forma el 75 % del cerebro y de las conexiones neuronales. Entonces, si no logramos una buena nutrición en los niños, su cerebro no se formará de la manera adecuada, y eso tiene un impacto en la vida del individuo y en la sociedad en la que se desenvuelve. En Brasil hicieron un estudio muy completo y encontraron que los adultos que en su primera infancia habían tenido desnutrición crónica tienen 14 puntos menos de coeficiente intelectual, seis años menos de escolaridad y 54 % menos de ingresos en la vida adulta. Entonces, esto es un problema de la sociedad que tiene un impacto en la competitividad de un país. Si no logramos garantizar una adecuada nutrición en un niño, cuando sea adulto tendrá muchas menos oportunidades.

Uno cree que está alimentado a sus hijos bien y no es así. ¿Dónde se puede consultar información de este tipo y corregir el camino?

De hecho, Crónica, la ciudad de la desventaja se trata de eso: a lo largo de los capítulos vamos contando cómo solucionar los problemas. Por ejemplo, la lactancia materna es una excelente solución. Tenemos un capítulo de buena alimentación haciendo conciencia a los padres para que alimenten mejor, la nutrición para el alma, que la desconocemos, pues además de los alimentos los niños necesitan cuidado y crianza, que los papás los abracen, les lean. Y finalmente, el asunto del agua potable, porque necesitamos que los niños tengan acceso a agua segura, que se laven las manos, que los alimentos se cocinen en agua limpia. La serie nos va llevando a través de diferentes situaciones en las que los padres y la comunidad van a ir aprendiendo. Toda la serie se aloja en cronicalaciudaddeladesventaja.com, y también vamos a contar historias positivas, soluciones que hemos encontrado y tips para que los padres pueden implementarlos en el día a día con sus hijos.

Tienen una meta para 2030. ¿Con los resultados que se tienen a 2020 van a llegar a cumplir ese objetivo?

Creemos que sí. La desnutrición crónica viene mejorando en el país. En el 2010 estaba en el 13,2 y en la encuesta del 2015 ya estaba en el 10,8. Tenemos una gran ventaja y es que el Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo, se comprometió a que para el 2022 este indicador esté en el 8 %, entonces creemos que si seguimos como sociedad, Estado y comunidad en general haciendo énfasis en la problemática, y también en sus soluciones, podemos llegar a cumplir la cero desnutrición crónica en 2030.

A diario se pierden muchos alimentos en Colombia. ¿Cómo hacer para que mucha de esa comida llegue a las madres gestantes y niños de menos de dos años?

Primero, la conciencia ciudadana de no desperdiciar los alimentos, pero así mismo buscar aquellas organizaciones que los rescatan. En Colombia existen los bancos de alimentos, encargados de rescatar esos alimentos que todavía son susceptibles de consumo humano y entregarlos a las personas más vulnerables. Entonces, es de resaltar el trabajo que vienen adelantando. El Grupo Éxito es uno de los grandes aliados de los bancos de alimentos y cada año entregamos cerca de 2.000 toneladas de alimentos a los diferentes bancos del país, logrando que se beneficien las personas más vulnerables que los necesiten.