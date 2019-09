Los mandamientos del siglo XXI

No mires, a menos de que mires de los hombros hacia arriba, como les exigieron en alguna empresa a sus empleados. No hables, pues si hablas, vas a romper la condición de confidencialidad que firmaste en letra pequeñita sin darte cuenta. No grites, porque el grito es euforia y está condenado por las nuevas leyes del código de policía. No escribas, a menos de que te ciñas a las reglas cada vez más totalitarias de lo políticamente correcto y la inclusión.

No ames, a menos de que te amen, y de que ese mutuo amor esté sustentado en un contrato de mutuo amor. No desees, no sueñes, porque soñar y desear pueden ser conductas incorrectas según los nuevos códigos. No hables de libertad, pues te tacharán de subversivo, y tampoco de justicia o de debidos procesos, porque te tildarán de fascista, y en ambos casos serás blanco de injurias e insultos de las izquierdas o las derechas, según sea el caso.

No seas vehemente, pues te denunciarán por maltrato, y ten siempre presente que cada vez más la denuncia es sinónimo de condena. Cómprate una máscara con gesto de indiferencia, y ve por la vida como un robot, sin mostrar ningún tipo de emoción, y en lo posible, sin sentir ningún tipo de emoción, porque si en algún instante eres tú, auténticamente tú, te sentenciarán por cualquiera de los mil delitos sociales que han surgido de las modas de la victimización.

No enfrentes, no revires, no digas lo que piensas, no gesticules, que ya eres culpable de cualquier cosa por el simple hecho de ser, y vulnerable como nunca antes en la historia de la humanidad. A fin de cuentas, estás a un clic de distancia de que acaben con tu nombre para siempre, o en manos de jueces que decidirán en tu contra, porque ellos ya no intentan impartir justicia, sino quedarse en sus cargos y congraciarse con los abanderados de lo políticamente correcto.

No vayas por la vida muy solo, pues algún vecino podrá denunciarte como sospechoso de crímenes seriales, y tampoco muy acompañado, pues podrías estar organizando una conspiración. No cantes bajo la lluvia ni pises los charcos: te recluirán en una clínica de reposo, pero tampoco te escondas a guarecerte del agua en una esquina, porque algo estarás tramando desde allí. No fumes, no bebas, no camines muy de prisa ni muy despacio, y jamás te le acerques a nadie a menos de un metro.

Deja a un lado y para siempre la nostalgia por quienes murieron para la libertad, porque ellos están bien muertos y enterrados, igual que sus luchas.