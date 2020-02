Los Países Bajos y Holanda

Los funcionarios del ministerio no se hacen ilusiones y saben que el mundo seguirá hablando de Holanda al referirse a su país, pero estiman, y a mi juicio tienen razón, que el nombre oficial del mismo debe hacerle honor al mismo y no sólo a dos de sus provincias. Sé de lo que hablo porque mi mujer siempre hace hincapié en el hecho de que ella es neerlandesa, no holandesa.

Por ello, a partir del 1.º de enero de este año, y por una iniciativa del ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores, oficialmente se hablará sólo de Nederland, the Netherlands, les Pays–Bas, los Países Bajos, die Niederlande, etc. Y el nombre de Holland desaparecerá del logo con que se anuncia el país en el mundo del turísmo, sustituido por las siglas de identificación internacional de sus automóviles, NL, que los italianos (aludiendo a la escasa propensión de los neerlandeses para dar propina) dicen que significa “Niente lire”.