Adiós al “Rey” Giorgio: el creador del imperio de la elegancia 

Giorgio Armani forjó su visión del mundo —y su estilo— en medio de la escasez y el miedo. Creció en Piacenza, al norte de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los bombardeos eran parte de la rutina y vestir era un acto de supervivencia. La ropa se remendaba, se cosía en casa y se evitaba cualquier adorno superfluo. Esa estética impuesta por la necesidad marcó para siempre su identidad creativa: sobriedad, funcionalidad y elegancia sin excesos.

Aunque en 1950 se trasladó a Milán para estudiar Medicina, pronto abandonó la carrera y...