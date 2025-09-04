No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Adiós al “Rey” Giorgio: el creador del imperio de la elegancia 

Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, murió este 4 de septiembre en su casa en Milán. El diseñador y empresario forjó una fortuna de más de US$9.000 millones. Su estilo elegante y sobrio marcó la estética de finales del siglo XX. 

Lucety Carreño Rojas
05 de septiembre de 2025 - 01:26 a. m.
Giorgio Armani, / EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro
Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

Giorgio Armani forjó su visión del mundo —y su estilo— en medio de la escasez y el miedo. Creció en Piacenza, al norte de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los bombardeos eran parte de la rutina y vestir era un acto de supervivencia. La ropa se remendaba, se cosía en casa y se evitaba cualquier adorno superfluo. Esa estética impuesta por la necesidad marcó para siempre su identidad creativa: sobriedad, funcionalidad y elegancia sin excesos. 

Aunque en 1950 se trasladó a Milán para estudiar Medicina, pronto abandonó la carrera y...

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

