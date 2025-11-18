Ana Beliza Mercado: “desde muy pequeña sentí que la moda me llamaba”

Ana Beliza Mercado. / Cortesía Foto: Cortesía Punto Blanco

Ana Beliza Mercado es diseñadora, editora y consultora de moda. Actualmente, es columnista de Marie Claire, Revista Bocas y está al frente del blog “That Latin Gal”.

Mercado se ha convertido en una figura influyente en la moda colombiana por su mirada editorial. También se ha destacado por su trabajo creativo como curadora para marcas, y como cocreadora en líneas de diseño, como la que acaba de lanzar junto a Punto Blanco.

“El ritual de lo cotidiano” es una colaboración que celebra a la mujer como protagonista de cada momento de su vida. La preparación de la colaboración duró más de nueve meses y partió de la inspiración de la tendencia boho. La colaboración incluye 22 prendas que configuran un armario que permite crear looks inspirados en ser la anfitriona de momentos especiales, pero con la versatilidad justa para vivir lo cotidiano.

Invitamos a la diseñadora a responder las 10 preguntas sobre moda de El Espectador.

1. Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

Desde muy pequeña sentí que la moda me llamaba. Tuve un lado femenino muy explorado gracias a mi abuela Beliza y a mi mamá Lucía. Crecí en casa de mi abuela midiéndome las coronas y los trajes del reinado de mi mamá, jugando a armar y desarmar con total libertad. Creo con firmeza que la moda siempre estuvo esperándome.

Si pudiera regresar en el tiempo, me gustaría abrazar y decirle a esa niña que mucho de lo que soñaba y se imaginaba, se haría realidad. Probablemente, ella no me lo creería, pero le insistiría en persistir en lo que ama porque le traerá frutos maravillosos.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Por supuesto. Mi pasión por la moda arrancó cuando tenía 11 o 12 años mientras estaba trabajando con mi mamá en una boutique bajo su nombre, en la que ella vendía talento local junto con piezas que hacían parte de su curaduría y que traía de Europa.

Con mi mamá aprendí de diseñadores locales e italianos, así como a diferenciar materiales e incluso tengo conexiones con mamás e hijas que, como marca, han hecho el cambio generacional y he podido ser testigo de sus evoluciones desde hace más de una década.

Fue un proceso hermoso y muy nutritivo acompañado de 10 años de modelaje en los que también aprendí a entender otra cara de la industria.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

¡Ay Dios, tengo muchos! Mi mamá y mi abuela, Phoebe Philo, Miuccia Prada, Gabrielle Chanel, Jonathan Anderson y, últimamente, ando obsesionada con Olivia Dean.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

No existe un “mejor” atuendo, pero sí tengo looks que han marcado un impacto notable. En este momento, hay un común denominador muy bello de talento local, de algo inesperado y de jugarle siempre a “romper” un poco con lo establecido.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Coherencia, pasión, curiosidad y entrega por lo que haces. De esta forma, puedes analizar bien a quién le quieres hablar y cómo le quieres hablar y así crear un mensaje que resuene con tu target objetivo.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Me parece algo retador describirlo porque siento que cambia mucho. Claramente sí hay mucha influencia de los medios tradicionales que consumimos en nuestra era, pero siento que mi estilo es una mezcla de lo local y lo ecléctico, lo curioso y lo único. No respondo tanto a tendencias de consumo, más bien a un tema intuitivo. Texturas, colores y elementos que me llaman y no entiendo por qué, pero siempre le hago caso a esa intuición que me mueve.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Lo más lindo de ser un híbrido de alguien que nació en Monteria, tiene dos papás sabaneros de pueblos del Caribe y ser criada en Bogotá, es entender la moda y, en ese orden, el talento local de esa misma manera. Ver la estética de Colombia como una figura híbrida y fluida que nace de muchos puntos y se encuentra en otros y, que luego desemboca en cosas completamente diversas.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo muchos. Tengo una cajita de recuerdos, fotos, invitaciones, con tótems de momentos muy importantes que quiero atesorar con fuerza profunda.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Que la autenticidad es un tesoro irreemplazable. No tiene tiempo ni espacio, no expira ni pierde relevancia, es maestra y compañera y debería ser el punto de partida para cada movimiento de la vida.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Cuando creé mi blog le puse “That Latin Gal” porque quería que en el idioma universal me asociaran con la latinidad. Lo que más me gustaría que las otras personas pensaran al escuchar mi nombre sería: talento local.

