Anne Hathaway y Elizabeth Hurley: el cine y la moda despiden a Valentino en Roma

Las actrices Elizabeth Hurley y Anne Hathaway, el modisto Tom Ford, además de otras personalidades del mundo del cine y de la moda acudieron este viernes a Roma para asistir al funeral del diseñador italiano Valentino, quien falleció a los 93 años en Roma.

Hathaway, amiga íntima del diseñador, entró muy afectada a la iglesia acompañada de esposo, el también actor Adam Shulman, con gafas de sol oscuras, abrigo negro y tacones y abrazó con cariño a los familiares del diseñador.

También acudió a Roma Anna Wintour, la exdirectora de la revista Vogue y el diseñador Tom Ford y Donatella Versace, que vestía de negro mientras que este viernes llevó un traje de chaqueta rojo para rendir homenaje en la capilla ardiente al diseñador que hizo de este color el símbolo de la elegancia y el lujo.

La ceremonia fúnebre se realiza en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires de Roma, que la capital dedica a los funerales de las grandes personalidades, en la céntrica Plaza de la República ante cerca 200 personas y que sido completamente decorada con flores blancas y frente al altar, una foto en blanco y negro de un Valentino sonriente.

Entre las coronas que han ido llegando a la basílica, la de la actriz italiana Sophia Loren, con la inscripción: “Siempre en mi corazón”, pero también las de la familia del diseñador Armani, fallecido en septiembre pasado y una a rosa roja que rompe el blanco elegido para dar el último adiós al diseñador enviada por la modelo Claudia Schiffer.

El féretro, adornado con rosas blancas, entró en la basílica acompañado de la Lacrimosa de Mozart, seguido por su socio Giancarlo Giammetti, su familia y sus ahijados, los hermanos Sean y Anthony Sax, hijos de Carlos Souza,

Tras el funeral, el ataúd será trasladado al cementerio Flaminio de Roma, donde será enterrado en la capilla familiar encargada por Valentino y su inseparable Giancarlo Giammetti.

La tumba es circular, con grandes ventanales y Giammetti ya ha anunciado que también desea ser enterrado allí.

Un centenar de personas también se congregó frente a la basílica con carteles en los que se podía leer: “El mundo entero llora a Valentino Hemos perdido la flor más hermosa”.