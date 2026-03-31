Anne Hathaway y Meryl Streep en México: ¿quién las vistió?

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway participan en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México, en México. /EFE/José Méndez Foto: EFE - José Méndez

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El próximo 30 de abril es el estreno de “El diablo viste a la moda 2″, la segunda parte de la película icónica que marcó a los amantes de la moda. La cinta volverá a reunir a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

En México comenzó la gira promocional de la producción, dirigida por David Frankel, en donde Hathaway y Streep llegaron a la Casa Azul de Frida Kahlo con estilismos que aprobaría la propia Miranda Priestly, la editora de Runway.

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“Estamos en la casa de Frida Kahlo, quien es tan inspiradora. Sé que quizá sea una palabra sobreusada, pero espero que todos estemos de acuerdo en que Frida Kahlo fue una genia”, dijo Hathaway durante la conferencia de prensa.

En la nueva producción, Miranda Priestly (Meryl Streep) deberá adaptarse a los cambios de un mundo editorial dominado por las redes sociales y los creadores de contenido, mientras enfrenta un desafío inesperado: su antigua asistente Andy Sachs ahora es una poderosa ejecutiva que maneja los contratos publicitarios de los queRunwaydepende para sobrevivir.

Hathaway lució un diseño de Schiaparelli, un vestido camisero negro con botones dorados y falda asimétrica con flecos y un espectacular cinturón dorado escultórico y unos tacones de punta alargada y charol negro. Streep eligió un total look en rojo de Dolce & Gabbana.

Durante la noche y en un desfile en el que participaron 20 diseñadores mexicanos, Hathaway optó por un minivestido de lentejuelas de la colección otoño-invierno 2026/2027 de Stella McCartney, combinado con unas botas altas por encima de la rodilla.

Streep lució un vestido camisero azul noche de Schiaparelli, un cinturón maxi para marcar la cinturay un bolso pequeño de la firma liderada por Daniel Roseberry.

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