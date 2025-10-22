Arancel del 0 % a insumos textiles: ¿cómo afecta a la industria local?

Imagen de referencia. / Mauricio Alvarado Lozada Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la moda la palabra tendencia es una constante; en la industria textil es aranceles. Cada cierto tiempo, los aranceles se meten en el día a día del sector y generan discusiones sobre sus beneficios o afectaciones.

El debate, en esta ocasión, lo abrió el presidente Gustavo Petro, quien ordenó eliminar los aranceles a las telas y los cueros importados. Según explicó, con la medida busca “proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza más valor agregado y más trabajo”.

He pedido a la ministra de comercio e industria que quite todos los aranceles a telas y cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y con cuero que dan más riqueza más valor agregado y más trabajo.



Si la confección colombiana que tiene calidad, puede reducir costos… https://t.co/mxByR8rijw — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2025

De acuerdo con el borrador del decreto, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión 379 del 4 de septiembre de 2025, recomendó diferir a 0 % la tarifa arancelaria para las importaciones de diecinueve subpartidas arancelarias que clasifican insumos y materias primas del sector confecciones, “que actualmente están gravados con tarifa arancelaria pero no cuentan con registro de producción nacional”.

Lea: Petro abre los aranceles: el dilema productivo que divide a la industria textil

Tras la firma del decreto, esta medida estaría vigente por dos años y se aplicarán sólo a las importaciones originarias de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

¿Qué está pasando en la industria textil?

El sector de confecciones, la industria textil y la moda generan productos de valor agregado que tienen un enfoque hacia la exportación. La industria tiene un encadenamiento productivo con otras cadenas y sectores, es intensivo en mano de obra y requiere estándares de sostenibilidad.

De acuerdo con cifras de Inexmoda, la cadena textil-confección en Colombia genera 1,4 millones de empleos. El 83 % corresponde a la confección de prendas de vestir.

Tan solo el sector de confecciones empleó 490 mil personas, las cuales representaron un 2,1 % del total de ocupados en 2024. Entre las actividades que hacen parte de este sector, la confección de prendas de vestir fue la que más personas empleó, con 406 mil empleados.

Entre enero y abril de 2025, este sector ocupó a 507 mil personas, es decir, el 2,2 % del total de 23 millones en este período.

Pese a las cifras positivas que muestran los informes, el sector se enfrenta a desafíos importantes, como las importaciones que se realizan a precios considerablemente inferiores en comparación con los valores que ofrece la industria nacional.

“Esa situación puede generar un impacto perjudicial para el sector e incluso comprometer su permanencia en el mercado”, explica el borrador del decreto.

Así las cosas, la reducción de costos de materias primas e insumos busca que “la rama de producción nacional se encuentre en mejores condiciones para competir con los productos importados”.

En esa línea, el Gobierno de Petro considera que la mejor manera de competir con los costos de producción es reduciendo o eliminando los aranceles de las importaciones de las materias primas e insumos del sector confecciones,

Además, según el documento, la implementación del arancel del 0 % “permite garantizar el objetivo de promover el sector sin comprometer a los productores que participan en otros niveles de la cadena, por lo que se limita sólo a aquellos productos que estén gravados con tarifa arancelaria y no tienen registro de producción nacional”.

¿Qué dice la industria?

Las opiniones están divididas. Por un lado, algunos reconocen que la medida busca abaratar costos de producción y fortalecer la competitividad de los confeccionistas frente a las importaciones de bajo precio, especialmente de plataformas como Temu y Shein.

Así las cosas, una parte importante de la industria apoya la medida, pues la consideran una herramienta para enfrentar la competencia internacional y facilitar el acceso a insumos más económicos.

Aunque la medida busca proteger empleo y márgenes industriales, otros empresarios del sector advierten que la liberalización podría “acabar” con las hilanderías nacionales y afectar al algodón colombiano, “ya que el hilo solo representa 0,6 % del costo de una prenda, por lo que el beneficio sería marginal frente al impacto en la producción local”, explicaron desde Inexmoda.

Entre enero y junio de 2025, las importaciones textiles sumaron USD$1.183 millones, de los cuales USD$572 millones correspondieron a hilos y fibras. “China concentró el 56 % del valor importado y, junto con India, superó el 60 %”.

Esos dos países, con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio, serían los principales beneficiarios de la medida.

De acuerdo con Analdex, las importaciones de hilados e insumos, que hacen parte de lo que el Gobiero quiere eliminar, entre enero y julio de este año fueron de USD$305,4 millones CIF, lo que representó un crecimiento de 14,9 % en comparación con el mismo período de 2024.

“Nos preocupa el 0 % de arancel en la hilatura, porque eso puede significar la desaparición de las pocas hilanderías que quedan en Colombia. En ese sentido, quedaríamos sin hilos de origen nacional y no podríamos cumplir con la norma de origen para exportar nuestras confecciones hacia Estados Unidos. ¿Vamos a perder la posibilidad de exportar nuestras confecciones a ese país?“, se pregunta Javier Día, presidente de Analdex.

“El decreto rompe con la tradicional ‘escalera arancelaria’ que protegía la producción local de insumos (fibras e hilos con arancel promedio de 10 %, frente a 40 % en prendas terminadas). Aunque podría reducir costos a corto plazo para la confección, también debilita la protección de las hilanderías y del sector algodonero”, dicen desde Inexmoda.

Aunque la medida busca dinamizar la confección y preservar empleos, puede poner en riesgo y exponer a los eslabones primarios de la cadena a una mayor competencia asiática. Los expertos invitan a tocar los umbrales arancelarios para cumplir con el objetivo, pero sin afectar al eslabón de los hilos

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.