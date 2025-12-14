Artesanía y moda en Farex 2026: un plan imperdible para comenzar el año

Imagen de la edición 2025 de Farex. / Cortesía Foto: Cortesía

Anualmente y desde hace 25 ediciones, artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores llegan a Cartagena los primeros días de enero con una misión: contar sus historias y convertirlas en oportunidades de desarrollo durante la feria Farex.

Este encuentro, que combina arte, diseño y sostenibilidad, se realizará del 3 al 12 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena.

“En Farex celebramos la fuerza transformadora de quienes crean. Son manos que no solo moldean objetos, sino que impulsan comunidades enteras. Cada pieza exhibida refleja un compromiso con el entorno, con las tradiciones y con una Colombia más sostenible”, dijo Chica Morales, directora de Farex.

En la feria también se destaca lo hecho a mano. En 2026 y con el respaldo de Coca-Cola Colombia, la feria apoyará a emprendedores que utilizan materiales reciclados y procesos responsables en la creación de sus productos.

“Creemos en el talento colombiano que está haciendo la diferencia con propuestas responsables con el medio ambiente. Por eso apoyamos estos espacios que promueven oportunidades de desarrollo y crecimiento para estos emprendedores”, dijo Juan Pablo Corredor, director senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Colombia y Venezuela.

La feria es un plan perfecto para quienes buscan comenzar el 2026 conectando con la cultura, el arte y lo local, así como para los amantes de la moda que ven en cada diseño una forma de expresión.

