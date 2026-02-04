Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Moda e Industria
04 de febrero de 2026 - 05:30 p. m.

Así crearon el vestido que Petro le regaló a Melania Trump: ¿cuánto vale?

Esta pieza, que hace parte de la colección Raíz Dorada, de Hajsú Etnomoda, está inspirada en la fuerza de la naturaleza, en el fuego creador, en la Madre Tierra y en la simbología ancestral de Nariño.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Lucety Carreño Rojas

Lucety Carreño Rojas

Temas Relacionados

Melania Trump

Gustavo Petro

Raíz Dorada

Hajsú Etnomoda

El Hilo

Estilo de Vida

ElHiloEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.