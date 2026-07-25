25 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Así diseñó Diego Guarnizo “Guadalupe”, la colección que llega a Colombiamoda 2026
El diseñador de Villarrica, Tolima, y El Espectador, presentarán el próximo 30 de julio en Colombiamoda la colección “Guadalupe”, inspirada en Bogotá. Conversamos con él sobre cómo materializó sus ideas y sobre lo que hace especial a la moda hecha en nuestro país.
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