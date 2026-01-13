Así es la Barbie con autismo que lanzó Mattel

Barbie autista. / Tomada de la cuenta de Instagram de Barbie Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de Barbie

Mattel lanzó a la venta en alianza con la Red de Autodefensa del Autismo (ASAN, por sus siglas en inglés), la primera Barbie con autismo, con el objetivo de fomentar la inclusión.

Esta muñeca invita a más niños a verse representados en Barbie “y nos ayuda a todos a comprender las múltiples formas en que cada uno de nosotros puede experimentar el mundo”.

La muñeca, de acuerdo con Barbie, “fue diseñada con la conexión y la comprensión como elementos fundamentales”.

¿Qué incluye la muñeca?

De acuerdo con Mattel, la muñeca refleja algunas experiencias con las que las personas con autismo pueden identificarse, con características que incluyen:

Articulación del codo y la muñeca, lo que permite realizar gestos con las manos para procesar la información sensorial.

Una mirada desviada, que refleja cómo algunos miembros de la comunidad pueden evitar el contacto visual directo.

Auriculares con cancelación de ruido que reducen la sobrecarga sensorial.

Una tableta de CAA (comunicación aumentativa y alternativa), como herramienta de comunicación.

Prendas sensibles a los estímulos sensoriales, que minimizan el contacto de la tela con la piel.

La muñeca hace parte de la colección Barbie Fashionistas, en la que se incluyen muñecas con variedad de tonos de piel, texturas en el cabello, tipos de cuerpos y discapacidades.

“Los niños pueden jugar aún más con historias que reflejan lo que son yel mundo que los rodea”, escribió la compañía en su cuenta de Instagram.

