Así fue como MAZ - Manuela Álvarez creó los trajes oficiales de la Selección Colombia

Abdukodir Khusanov (d) de Uzbekistán disputa un balón con Luis Díaz de Colombia el miércoles, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). /EFE/ Isaac Esquivel Foto: EFE - Isaac Esquivel

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Los jugadores de fútbol de la selección Colombia sorprendieron en su debut el pasado 17 de junio con sus trajes formales para el Mundial 2026.

Los diseños estuvieron a cargo de la diseñadora bogotana Manuela Álvarez, fundadora de la marca MAZ, en una colaboración con Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol.

Vale la pena mencionar que las colaboraciones entre diseñadores y casas de lujo no es nueva. Por ejemplo, los diseños de la selección de Francia fueron creados por la firma Jacquemus y los de Uruguay por la diseñadora Gabrieal Hearst.

“Durante años, MAZ ha trabajado para demostrar que la creatividad, la cultura y el oficio también pueden representar a un país”, escribió la marca en su cuenta de Instagram al hacer el anuncio.

“Nosotros estábamos bajándonos de un avión de París y ahí nos llamaron de Adidas, porque evidentemente desde la colaboración Raíz de Fénix son parte de la familia MAZ y nos ofrecieron participar en el pitch del proyecto”, dijo Manuela Álvarez.

Esa misma semana, presentaron el pitch y fueron seleccionados. “Nosotros teníamos que ir a Orlando a tomar las medidas de la selección y de todo el equipo de trabajo, en ese momento, ellos se estaban preparando para el amistoso contra Croacia”, recordó la diseñadora.

El proceso comenzó entre marzo y abril y terminó el 15 junio, “fue realmente muy rápido”, aseguró la diseñadora.

La prioridad para Álvarez era que los futbolistas estuvieran cómodos y tranquilos con sus trajes hechos a medida y que todo el ADN de la marca quedara plasmado.

La piezas fueron creadas junto a artesanos de Cundinamarca y los pines se hicieron en el Putumayo. Los números también son interesantes: para la creación de los trajes se utilizaron más de 450 metros de tejidos en telar horizontal, 100 % en algodón y 100 % hecho a mano.

Dicho telar pasó a Sutex para ser estampado con el monograma de Adidas, con 0 % gotas de agua. Luego, hicieron el pin de la Bienaventuranza, un logo de Adidas hecho en chaquiras.

“Ese fue un desarrollo que habíamos hecho para Raíz de Fénix, es decir, salió en esa colección. Así que aprovechamos el desarrollo y el laboratorio con el grupo Curarte, que son liderados por Eysen y Teresa Jacanamijoy, que son de la comunidad del Valle de Sibundoy en Putumayo”.

Según la diseñadora, crearon más de 120 pines de la Bienaventuranza, “estos pines son un amuleto de poder, suerte y protección de los caminos y de generosidad y abundancia”.

El traje tiene al lado del corazón el logo de la Federación bordado y, del lado derecho del pecho, que es como la diestra y hablando de pericia física y mental, está el el pin de la bienaventuranza.

Los más de 70 trajes están elaborados en arquitectura moderna y con corte italiano. Los pantalones son deportivos, pero de sastre, por eso, “son sueltos y tienen unos pines internos para no ponerse cinturón, sino para que puedan ser ajustados de ancho, cuando los deportistas quieran”.

El blazer ligero no tiene solapa, sino una curva de sensación minimalista, arquitectónica y y limpia. “En el pecho, que va desde el cuello hasta el fondo de la chaqueta, tiene un botón interno en los costados”.

Los más de 1.700 botones que se crearon están marcados con los logos de Adidas y MAZ. “Todos los detalles son muy bonitos, como el detalle de una marquilla que está estampada, también en algodón y dice, ‘creado para’ y tiene a mano los datos de cada artesano, como Javier García, que fue el telarista, o los nombres de las confeccionistas”, dice la bogotana.

Álvarez destaca los retos, el honor, el afán y la responsabilidad y la felicidad que sintió con este trabajo. “Sentí mucha felicidad de poder tener esta honra de vestir a la selección Colombia. El fútbol nos genera a los colombianos demasiada nostalgia y sensación de pertenencia. Además. es una cosa que compartimos todos, independientemente si somos diferentes en culturales, religiones o políticas, El colombiano tiene sangre futbolera y es muy emocionante”, puntualizó Álvarez.

La diseñadora bogotana Manuela Álvarez está en uno de sus mejores años. Tras ser una de las semifinalistas del premio LVMH 2026, concurso que se creó en 2013 para apoyar el talento creativo mundial, creó estos trajes e Inexmoda anunció que será la encargada de la pasarela inaugural de Colombiamoda.

La diseñadora presentará Oh My Heart, una colección inspirada en la canción homónima de R.E.M., concebida como una experiencia sensorial alrededor de la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional.

¿Quién es Manuela Álvarez?

Manuela Álvarez estudió diseño de moda en el Instituto Marangoni en Milán, donde descubrió su interés por la sastrería contemporánea y encontró su voz creativa a través de la práctica.

Álvarez fundó MAZ - Manuela Álvarez una marca de moda lenta contemporánea en la que la artesanía se combina con el diseño, la investigación de materiales y la inteligencia cultural.

MAZ hizo una colaboración en 2025 con adidas Originals y ha representado a América Latina en dos ocasiones en las Naciones Unidas, posicionando la artesanía como un lenguaje sofisticado y relevante a nivel mundial.

La diseñadora fundó su marca en 2013 y surgió de un proceso “profundamente introspectivo que se materializa a través de la confección, dando lugar a una estética que empodera a las mujeres en su vida diaria a través de la ropa y la esencia que esta transmite”.

El 90 % de sus prendas son confeccionadas por manos artesanas. “Nuestro equipo está conformado por mujeres cabeza de familia y miembros de comunidades indígenas y artesanas en Colombia”, dice la marca.

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