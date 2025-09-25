Así fue el desfile de Armani en Milán tras la muerte de su fundador

Modelos aplauden al finalizar el desfile de la firma italiana Emporio Armani durante la presentación de la colección primavera/invierno Mujer 2026 en la Milan Fashion Week en Milán, Italia.- /EFE/Matteo Bazzi Foto: EFE - MATTEO BAZZI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un largo y sentido aplauso, iniciado por las modelos y seguido por todo el público en pie, puso fin este jueves al primer desfile de una de las marcas del diseñador italiano Giorgio Armani tras su fallecimiento el pasado 4 de septiembre a los 91 años.

La presentación de la colección femenina para Primavera-Verano 2026 de la firma Emporio Armani, la última en la que participó el icónico ‘rey de la moda italiana’, acabó con un sentido aplauso que se convirtió en ovación en pie en recuerdo del fundador de la firma.

El desfile tuvo lugar en el teatro de Via Bergognone, el mismo espacio que acogió, hace unas semanas, la capilla ardiente del diseñador.

En un ambiente contenido, sin discursos ni declaraciones, el desfile concluyó sin la habitual salida del equipo creativo al final de la pasarela, que fue sustituido por un aplauso colectivo en tributo al legado de Armani.

La colección, diseñada antes de la muerte del estilista, gira en torno al concepto de “regreso” y está compuesta por con prendas livianas, siluetas alargadas, transparencias y estampados desvaídos.

La paleta cromática va desde los tonos arena y perla hasta el negro, pasando por matices de melocotón, celeste y fucsia, en un diálogo continuo entre lo masculino y lo femenino, muy característico del estilo Armani.

Tras la muerte de su fundador, el grupo Armani decidió mantener tanto este desfile como el programado para el 28 de septiembre correspondiente a la línea Giorgio Armani, como testimonio “del compromiso, del respeto y de la atención al trabajo que siempre han distinguido al señor Armani”, escribieron en una nota.

Entre los asistentes al desfile se encontraban figuras clave del entorno de la casa, como Leo Dell’Orco, compañero y mano derecha del llamado ‘rey de la moda’, al que Armani dejó al frente del grupo hasta su futura venta gradual o posible salida a bolsa, como pidió en su testamento.

También estuvo presente Silvana Armani, sobrina del diseñador, quien siguió la pasarela desde una posición discreta, sin protagonismo público ni declaraciones.

Además del desfile, la casa Armani ha inaugurado esta semana una exposición conmemorativa por su 50 aniversario, instalada en la Pinacoteca de Brera, uno de los museos más emblemáticos de Milán, donde se exponen 150 conjuntos históricos que recorren la evolución de la firma desde su fundación hasta la actualidad.