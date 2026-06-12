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Así fueron los looks de Shakira y Belinda en la inauguración del Mundial 2026

La moda y el fútbol están en su mejor momento. La colombiana representó al país y llevó el amarillo de la bandera en su atuendo.

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Redacción Moda
12 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
La cantante colombiana Shakira (i) y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
La cantante colombiana Shakira (i) y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez
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Comenzó el Mundial 2026 y en la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Azteca) participaron varios artistas y grupos musicales como Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Alejandro Fernández, Maná y Los Ángeles Azules.

La cantante colombiana Shakira estrenó “Dai Dai” junto al artista nigeriano Burna Boy. La artista es un referente en los mundiales tras el éxito de “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010.

La moda también tuvo relevancia en el escenario. Para su presentación, la colombiana utilizó un atuendo amarillo (inspirado en uno de los tonos de la bandera de Colombia) de la firma Off-White, estilizado por Nicolás Bru, y unos tenis de plataforma de la marca R13.

El look lo complementó con unas mangas y unos maxi lentes de sol.

Belinda, por su parte, durante su presentación junto a Los Ángeles Azules usó un look urbano compuesto por un corsé manga larga en rosa mexicano y un jean de tiro bajo y estilo baggy de Levi’s, personalizado con más de 80.000 cristales Swarovski por Juan Carlos Plasencia.

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Por Redacción Moda

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