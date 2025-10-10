Así puede distinguir el cuero natural del sintético

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuer

Imagen de referencia. / Cortesía Vélez Foto: Cortesía Vélez

El cuero es un material proveniente de la piel de los animales, que se utiliza en las industrias de la moda y del cuero en piezas como chaquetas, bolsos y zapatos.

Las prendas en cuero son un básico en el armario. Sin embargo, las semanas de la moda constantemente las están reinventando. Por ejemplo, en la más reciente edición de la Semana de la Moda de París, la firma española Loewe hizo del material la estrella principal de su colección.

Con los cambios en la industria de la moda y las peticiones de los consumidores por utilizar productos más sostenibles se ha popularizado el término “cuero vegano”. Se trata de una alternativa ética al cuero de origen animal. Sin embargo, es importante aclarar que desde un punto de vista técnico y legal, el “cuero vegano” no es cuero.

Según las normativas internacionales, la palabra cuero solo puede usarse para productos derivados de piel animal. Por lo tanto, el llamado “cuero vegano” es en realidad una imitación de cuero fabricada con materiales sintéticos o vegetales.

En el mercado actual, según explica la marca Vélez, existen dos grandes grupos bajo esta denominación:

1. Materiales sintéticos como el PU (poliuretano) o el PVC (cloruro de polivinilo). Estos son plásticos con apariencia similar al cuero, pero su composición no es amigable con el medioambiente, ni biodegradable. Muchos de los productos comercializados como “cuero vegano” pertenecen a este grupo, lo cual puede resultar confuso para el consumidor, ya que no son una alternativa sostenible ni necesariamente ética.

2. Materiales bio-basados o de origen vegetal, desarrollados a partir de desechos de frutas, hongos, cactus, piña o manzana. Estos sí representan un avance real hacia materiales más responsables ambientalmente y están en constante evolución. Sin embargo, su disponibilidad es limitada y muchas veces requieren refuerzos con resinas sintéticas para lograr durabilidad y resistencia, lo que también plantea desafíos frente a la sostenibilidad integral.

¿Cómo diferenciar el cuero natural del sintético?

La marca menciona que trabaja con cueros naturales, es decir, un material que evoluciona con el tiempo y refleja el carácter de quien lo usa. Diferenciar un cuero genuino de uno sintético comienza por los sentidos: el olor, la textura y el comportamiento de la superficie.

• El cuero genuino tiene un olor característico, presenta poros naturales y envejece con el uso, desarrollando una pátina. Además, tiene marcas naturales que hacen que cada pieza sea única.

• El cuero sintético (PU, PVC) suele tener una textura más regular, un olor químico, y su desgaste con el tiempo tiende a romperse o pelarse.

• El llamado “cuero vegano” debe revisarse en su composición: si es PU o PVC, es un derivado plástico; si proviene de materias primas vegetales, debería estar claramente especificado por el fabricante.

Tipos de cuero natural

El cuero natural tiene la capacidad de trascender en el tiempo, de ser restaurado y transformado sin perder su esencia. Cada pieza conserva su carácter, su diseño y su autenticidad, convirtiéndose en un producto sostenible y duradero que puede acompañar a las personas durante años. En el mercado existen diferentes tipos de cuero, cada uno con características particulares:

• Cuero liso: tiene una superficie uniforme, suave y con brillo natural. Es ideal para productos de acabado más formal y elegante.

• Cuero graso: su textura es más flexible y rica al tacto; contiene aceites naturales que le aportan una apariencia envejecida con el tiempo, perfecta para piezas con un aire artesanal.

• Cuero carnaza: también conocido como gamuza, se caracteriza por su acabado aterciopelado y su apariencia mate. Es un cuero más delicado que requiere cuidados especiales, pero ofrece una sensación táctil incomparable.

Además, el cuero genuino se destaca por su versatilidad para el trabajo hecho a mano. De acuerdp con la marca, “su estructura y flexibilidad permiten moldearlo, coserlo y personalizarlo, dando vida a piezas únicas elaboradas por manos artesanas que imprimen en cada creación el sello de tradición”, agregó la marca.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.