Así puede imitar el look bicolor de Rosalía en Barcelona: juego de volúmenes con top halter

Por sorpresa y siguiendo ese estilo con aire místico que viene defendiendo desde el lanzamiento de su último -y gran- trabajo ‘Lux’, Rosalía aparecía en la noche de este jueves en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona interpretando uno de sus temas más aclamados: ‘La perla’. Con un conjunto bicolor, la artista volvió a demostrar que está a la última con una pieza de la colección primavera-verano 2026 de la diseñadora polaca Magda Butrym.

Con esa presencia tan característica en el escenario, casi angelical, la artista apostó para su aparición sorpresa por un conjunto bicolor voluminoso en la parte inferior con el que volvió a reafirmar el nuevo estilo con la que le hemos visto en sus últimas apariciones públicas.

Aunque lo que llamó la atención fue el volumen de su falda, lo cierto es que su top de cuello halter ha sido toda una inspiración por su versatilidad. En esta ocasión, la artista lo combinó con una falda blanca XXL, pero gracias a su sencillez y silueta cómoda puede ser un gran aliado para looks más informales del día a día.

La falda, una pieza artesanal de corte irregular y de gran volumen, combina a la perfección con el top gracias a la simetría regular del conjunto completo a pesar del contraste del color. Una pieza de la colección primavera-verano 2026 de la diseñadora polaca Magda Butrym. En cuanto al calzado, zapatos de salón en color negro, cerrando su estilismo de doble tonalidad y equilibrio.

Los looks bicolor han vuelto a las pasarelas y prometen ser protagonistas este 2026. No solo por la sofisticación de la mezcla, sino porque vienen acompañados de un juego de texturas y tejidos que hacen del estilismo algo más contemporáneo. Ese equilibro entre ambas piezas se ha perdido y se abren paso los contrastes en confección potenciando aún más la imagen final.

Rosalía no necesitó de ningún discurso para dejar claro su posicionamiento sobre el genocidio palestino, tan solo dio las “buenas noches” a su Barcelona y aseguró que era “especialmente un honor” subirse al escenario en un día tan especial: “Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”. Eso sí, aprovechó su vestuario para hacer un guiño a Palestina... ¿cómo? Te lo explicamos

El pañuelo tradicional palestino (kufiya) -símbolo de resistencia, identidad y cultura- se caracteriza por su patrón geométrico blanco y negro de algodón. Un emblema nacional que la artista utilizó para rendir homenaje y mostrar su total apoyo con ese conjunto dos piezas bicolor representando estos dos colores tan significativos de ‘la palestina’, originalmente usada por agricultores para protegerse del sol.

