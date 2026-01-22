Bad Bunny y sus 10 mejores “looks”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). / EFE/ Sebastián Blanco Foto: EFE - Sebastián Blanco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, no solo es un referente de la música urbana, también lo es para la industria de la moda. El puertorriqueño tiene un estilo disruptivo en el que su ropa y su estética han sido el reflejo de su evolución musical y su posicionamiento global.

En sus inicios utilizaba el streetwear, un estilo urbano protagonizado por la extravagancia y el color. “Era una estética ligada a la época, a una relación del reguetón con la irreverencia y lo callejero”, explica Daniela Riaño, estilista de moda y artistas musicales.

Después, J Balvin y Maluma estrecharon sus lazos con la moda y Bad Bunny lo hizo luego. El momento crucial del “conejo” ocurrió cuando lanzó “Yo perreo sola”, video musical en el que aparecía con un vestido rojo, uñas pintadas y botas altas.

“Ahí se rompe la idea de que el reguetón era un género muy masculino. Ese fue el punto de quiebre para su estética. Después de eso fue invitado a la gala del Met, hizo colaboraciones con marcas muy grandes como Burberry, Margiela, Jacquemus. Se trata de una estética streetwear, pero high fashion”, agrega Riaño.

Ahora se mueve entre varios universos, en los que enfatiza la importancia de elementos culturales y rompe estereotipos de género, mientras colabora con marca masivas y de lujo.

Estos son 10 de los mejores looks que ha usado el artista puertorriqueño.

Bad Bunny en la gala del MET 2023

El puertorriqueño utilizó, para su segunda participación en los “Óscar” de la moda, un look de Jacquemus. El traje blanco con abertura en la espalda y un largo accesorio floral fue muy comentado.

Bad Bunny y Jacquemus

El cantante de “Baile inolvidable” protagonizó la campaña ‘Le Splash’ de Jacquemus, en donde usó un vestido rosado, que se viralizó rápidamente. El artista ha demostrado que no tiene problema con utilizar piezas “femeninas”.

Un guiño al estilo noventero

Para los premios Grammy, Bad Bunny eligió un look noventero: unos jeans rectos, una camiseta blanca y tenis Adidas, de la colección que tiene con la marca. La gorra le dio el toque al outfit.

Bad Bunny y la Fórmula 1

El cantante de Puerto Rico participó en el Grand Prix de la Fórmula 1 de Miami, uno de los eventos más frecuentados por influenciadores en los últimos años. En esta ocasión eligió un traje en rosado de Saint Laurent, camiseta blanca, tenis Adidas Response CL y gafas de sol blancas.

Bad Bunny y sus accesorios

En sus looks, que mezclan la estética urbana con toques de color y estampados, los accesorios son un toque clave. En los premios Grammy 2021 vistió de negro, y complementó el look con un particular gorro con orejas, gafas y un girasol.

Coachella

En 2023, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ser cabeza de cartel de Coachella. Para su presentación, eligió un total look en negro de Mugler.

Prada o nada

Para recibir el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Un verano sin ti, usó un traje Prada, zapatos Oxford y una gorra verde de los Yankees.

Bad Bunny y Gucci

En 2017, “El Conejo Malo” y Kendall Jenner, su entonces pareja, fueron la imagen de la campaña de Gucci, en la que fueron fotografiados en un aeropuerto. Con un estilo más urbano y exuberante, el artista lució un traje de flores de la firma y gafas de sol.

Prada y la pava

En 2025, para la gala del MET, el artista utilizó un traje de alta costura con elementos artesanales caribeños, como la pava, el sombrero típico de Puerto Rico. Ese detalle es clave, pues muestra que su último álbum, “Debí tirar más fotos”, es un homenaje a sus raíces, así que mezcla el high fashion con elementos culturales de su país.

Las semanas de la moda y las campañas publicitarias

El cantante de “La neverita” es uno de los asistentes habituales a las semanas de la moda, donde se destaca su participación en eventos con Calvin Klein, de hecho, fue imagen de una campaña de ropa interior.

Bad Bunny rompe con las normas de lo que debe ser la moda “masculina” y “femenina”, se expresa con libertad y elige prendas que le gusten, que le permitan mostrar su identidad y que sean acordes al momento artístico que vive.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.