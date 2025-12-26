Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

Bambi, el nuevo estampado de moda: así se usará

El estampado cérvido ya está circulando y ha empezado a instalarse en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, cazadoras, blusas, pantaloncitos cortos, cazadoras e infinidad de complementos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
26 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia. / Cortesía
Imagen de referencia. / Cortesía
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cansados de los estampados felinos como el de leopardo, lince, serpiente, cebra o vaca, el pelaje de cervatillo se cuela en la moda y se convierte en una obsesión gracias a sus tonos marrones salpicados con un moteado blanco.

Cuando en las pasarelas se ha dado una tregua al estampado animal, la red social TikTok se ha activado y ha puesto en el radar el ‘bambi print’, una alternativa a los estampados felinos más habituales, que se caracteriza por emular la piel de los ciervos y corzos jóvenes.

Este motivo, bautizado en inglés como ‘deer print’ o ‘fawn print’ se presenta como una de las próximas tendencias de 2026 y se caracteriza por pequeñas pintas blancas sobre una base marrón.

Una propuesta atemporal y sofisticada, a la par que versátil, que convive con el nuevo minimalismo que proponen diseñadores y firmas como Brandon Maxwell, David Koma, Tory Burch, Ganni, Bershka, Parfois o Stradivarius.

El estampado cérvido ya está circulando y ha empezado a instalarse en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, cazadoras, blusas, pantaloncitos cortos, cazadoras e infinidad de complementos, desde cinturones a bolsos pasando por zapatos de tipo mocasín o bailarinas, e incluso en botas de caña alta.

Pero esta tendencia no se queda solo ahí, también se extiende al maquillaje. Los más complejos incluyen el moteado blanco sobre frente y mejillas y los más sencillos propone una mirada luminosa y unas pestañas infinitas.

Un maquillaje que puso de moda Audrey Hepburn, de la mano de su maquillador de cabecera, Alberto De Rossi, que hizo de sus ojos un hito marcando la línea de las pestañas y alargándolas.

De Rossi lo bautizó como ‘ojos de cervatillo’, un estilo que tiene su orígenes en un ciervo real, ‘Pippin’, que la actriz acogió en su casa para fortalecer el vínculo entre ambos durante el rodaje de la película ‘Green Mansions’ (1959).

Por Agencia EFE

Temas recomendados:

Estilo de Vida

bambi print

deer print

Bambi

Tendencias de moda en 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.