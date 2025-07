Beatriz de los Mozos y Flabelus: cuando una necesidad crea tendencia

La marca nació en 2020 en España. / Cortesía Foto: Cortesía

Las baletas son unos zapatos planos, de punta redonda y cerrados con una correa sobre el empeine. Se conocen también como venecianas, ballerinas, merceditas o las Mary Jane.

“Es un calzado que en el mundo anglosajón se conoce como zapato Mary Jane, por el personaje de una tira cómica de Richard Fenton Outcault”, relata Patricia González-Aldea en su libro Historia del calzado.

Los Flabelus, creados por la abogada Beatriz de los Mozos, comparten ciertas similitudes. Sin embargo, estos nacieron en 2020 como respuesta a una necesidad.

“Tenía un zapato que siempre me ponía, conocidos como las venecianas, siempre me los ponía para estar en casa, pero en España se pusieron de moda para salir a la calle. Yo los destrozaba, me encantaban, me los ponía todo el día, pero tengo problemas de espalda y cuando fui al médico, me prohibió utilizar ese calzado tan plano”, cuenta Beatriz de los Mozos.

A raíz de eso, la fundadora de la marca comenzó a escribirles a las diferentes empresas que vendían ese estilo de zapato, para preguntarles si le podían hacer un calzado especial.

“Fui muy ilusa, pero cuando no vienes de un sector, crees que cosas que son imposibles, pueden ser posibles”, recuerda.

Tras las negativas de las marcas, Beatriz de los Mozos decidió crear su propio calzado y así nació Flabelus. “Aunque se parecen a las venecianas, nuestra base es el terciopelo y una forma específica de coser”.

La abogada emprendió con una maleta y las muestras por varias multimarcas del mundo mostrando su producto. “Sabía muy bien que iba a ser una marca gigantesca. Con una estructura, un plan y un buen equipo, llegas a donde te dé la gana”, asegura.

Flabelus para la fundadora significa un “mundo mágico lleno de personajes literarios en formas de zapatos. Las partes importantes de la marca son: la mujer, la sostenibilidad y la literatura. Por eso, todos los zapatos llevan el nombre de personajes literarios que a mí me gustan, me inspiran y todos los años elegimos uno que es el emblema de la colección”.

Vale la pena mencionar que la marca ha triplicado su facturación hasta alcanzar los 15,9 millones de euros en 2024, de acuerdo con Modaes y en Colombia está presente a través de Malva.

La emprendedora les dice a los interesados en crear negocios y empresas que “el miedo siempre va a estar, pero es una cuestión de tener algo claro. Si tienes la convicción, ve por eso”.

Beatriz de los Mozos también responde las 10 preguntas sobre moda de El Espectador:

Cuando eras niña, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de esa niña que se imaginaba ciertas cosas?

De niña, veía la moda como un juego, una forma de expresarme. Ahora, miro a esa niña con mucho cariño. Me inspira. Tenía una libertad creativa que intento mantener viva en mi trabajo cada día.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

La verdad es que todo empezó como un proyecto paralelo, sin intención de convertirse en algo tan grande. En ese momento yo trabajaba en ventas en una empresa de inteligencia artificial en Londres, y simplemente quería importar venecianas a Madrid. Sin embargo, al hablar con varios productores, vi que no estaban dispuestos a adaptarse a los cambios funcionales que quería introducir.

Yo tengo un problema de espalda importante, y los zapatos completamente planos me afectan mucho, así que necesitaba algo que combinara estética con comodidad. Empecé a explorar opciones en España y di con un proveedor de alpargatas muy artesanal. Recibí el primer prototipo en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Lo que llegó fue una mezcla perfecta: una alpargata por su construcción, pero con el diseño de una veneciana. Lanzamos sin saber muy bien qué iba a pasar… y para nuestra sorpresa, ¡vendimos todo rapidísimo! Ahí empezó todo.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Más que fijarme en una figura concreta del mundo de la moda, me inspiran muchísimo los personajes femeninos de la literatura. Mujeres complejas, valientes, que no siguen necesariamente las normas. Me gusta pensar en la mujer Flabelus como una chica 4x4, como esas protagonistas literarias que son al mismo tiempo madres, emprendedoras, soñadoras, fuertes, pero también vulnerables, familiares, con ganas de reír, de disfrutar, de vivir intensamente.

Es una mujer del siglo XXI que cambia de escenario constantemente, que necesita piezas que la acompañen desde la mañana hasta la noche sin perder estilo ni comodidad. Me inspiran mujeres reales y ficticias que combinan lo clásico con lo rebelde, lo sofisticado con lo natural.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Soy muy de vestido largo midi con unas Flabelus. Me parece un look cómodo, pero a la vez elegante, perfecto tanto para el día a día como para una cena especial. Siempre me salva.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Tener una historia que contar. Para mí, una colección no empieza en una prenda, sino en una emoción o en una imagen que te obsesiona. Y luego, traducir eso a materiales, colores, formas. Siempre con coherencia y propósito.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Atemporal, sofisticado y cómodo.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en España, un país lleno de tradiciones, luz, y amor por lo bien hecho. La artesanía, el ritmo de vida mediterráneo y la calidez de las personas han sido fundamentales tanto en mi forma de diseñar como en cómo llevo mi empresa. Flabelus no existiría sin esa raíz.

8. Cuál es tu recuerdo más preciado?

De la etapa Flabelus, ver a mi padre emocionado el día de la apertura de nuestra fábrica. De mi vida en general, el recuerdo más especial es siempre con mi familia, todos juntos, en una comida.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo: “Confía en tu intuición, aunque nadie más lo entienda”. Y el consejo que yo daría: “No tengas miedo de empezar de cero. De ahí nacen las mejores ideas”.

10. Cuando mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran.

Quisiera que me recordaran como alguien auténtica, apasionada por la artesanía y lo bien hecho y comprometida en crear algo con propósito, que deje una marca positiva y llena de magia.

