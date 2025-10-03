BoF 500 incluyó en su listado a Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda

Sebastián Díez, presidente de Inexmoda. / Cortesía Foto: Cortesía

“Business of Fashion” revela anualmente su lista con los cien nuevos miembros de su índice anual BoF 500, que incluye a las 500 personas más influyentes del sector de la moda a nivel global, desde diseñadores hasta empresarios, modelos o medios de comunicación.

Este año, Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción y en el octavo en ser parte de este reconocimiento que agrupa a líderes globales de la industria.

“Recibir este reconocimiento de Business of Fashion es un honor profundamente significativo. No es solo un logro personal, es un logro para el equipo de Inexmoda que durante más de 37 años ha trabajado con pasión, determinación y visión para dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”, dijo Sebastián Díez.

Vale la pena mencionar que Inexmoda es la encargada de realizar las ferias Colombiamoda, Colombiatex de las Américas y Heimtextil Colombia, así como de crear espacios de conocimiento, formación y estrategias de internacionalización como Colombia Fashion Summit para conectar a marcas locales con otros mercados.

La categoría ‘Catalysts’ reúne a figuras que, desde roles estratégicos, actúan como conectores, facilitadores y agentes de cambio que redefinen la dirección de la moda en el mundo. “Este reconocimiento pone en el radar global a quienes promueven la innovación, fortalecen la sostenibilidad, descubren talento emergente y generan alianzas que transforman el ecosistema de la industria”, explican desde Inexmoda.

En esta edición, Díez comparte la categoría ‘Catalysts’ con personalidades que están redefiniendo la industria global, como Anne Hidalgo, alcaldesa de París, reconocida por su papel en posicionar la ciudad como capital de moda; Lv Xiaolei (Madame Lu), figura clave en la evolución de Shanghai Fashion Week; Dan Constable, ejecutivo que ha tejido puentes entre moda y Hollywood; Carry Somers y Orsola de Castro, fundadoras del movimiento global Fashion Revolution; Dame Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular; Kaoru Imajo, director de Japan Fashion Week Organization, y Walter Van Beirendonck, diseñador y educador con influencia en el sistema creativo europeo.

Díez también mencionó que esta distinción es motivo de orgullo para el país, al compartir espacio en el BoF 500 con nombres como Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Alexander Zielcke, Maluma y Karol G. “Es un honor estar junto a ellos en esta edición, llevando juntos la creatividad y el talento de Colombia a la conversación internacional de la moda”, comenta el presidente.

