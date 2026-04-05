Breve historia de los tacones: de símbolos de poder a íconos de moda 

Unos tacones en color nude o negro. / Leandro Rodríguez Foto: Leandro Rodríguez

Aunque antes se utilizaron plataformas de suela o de corcho, conocidos como chapines, fue en el siglo XVI cuando nació la historia del tacón. En sus inicios fueron usados por mujeres, pero especialmente por los hombres. “La historia de los tacones no comienza, entonces, con la frivolidad, sino con una vieja aspiración humana: la de engrandecer la figura”, explica William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

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