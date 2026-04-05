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Breve historia de los tacones: de símbolos de poder a íconos de moda 

Son indispensables en el fondo del armario femenino y existen varios estilos para usar según la ocasión. La estilista Sophia Buitrago Martínez explica cuáles son los tipos de tacones.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
05 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
Unos tacones en color nude o negro. / Leandro Rodríguez
Unos tacones en color nude o negro. / Leandro Rodríguez
Foto: Leandro Rodríguez

Aunque antes se utilizaron plataformas de suela o de corcho, conocidos como chapines, fue en el siglo XVI cuando nació la historia del tacón. En sus inicios fueron usados por mujeres, pero especialmente por los hombres. “La historia de los tacones no comienza, entonces, con la frivolidad, sino con una vieja aspiración humana: la de engrandecer la figura”, explica William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

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Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

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