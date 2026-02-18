¿Cada cuánto se debería lavar el cabello? Esto dicen los expertos

El corte bob será uno de los más aplicados. / Cortesía Dyson Foto: Cortesía Dyson

La frecuencia en el lavado del cabello depende de diversos factores, como gustos, rutinas, costumbres e higiene personal. Lavarlo con frecuencia no es dañino ni tampoco hacerlo con varios días de diferencia.

Más allá de los mitos y las recomendaciones que abudan en plataformas digitales, la frecuencia en el lavado depende del tipo de cuero cabelludo.

No debe hacerlo con base en sugerencias de redes sociales, influenciadores u otras personas, sino teniendo claro su tipo de cuero cabelludo y sus necesidades.

“El cuero cabelludo es piel, y como cualquier otra zona del cuerpo, produce sebo, sudor y acumula células muertas”, explica Nathalia León, tricoterapeuta (especialista en el cuidado integral del cuero cabelludo) y fundadora de Amada.

Tipos de cuero cabelludo y las frecuencias en el lavado

En un cuero cabelludo graso, puede ser necesario lavar a diario o día de por medio.

En uno normal o mixto, cada dos días suele ser suficiente.

En cueros cabelludos secos o sensibles, cada dos o tres días, siempre utilizando productos adecuados.

“Es importante aclarar que lavar el cabello con frecuencia no causa caída. Lo que sucede es que durante el lavado se desprenden cabellos que ya estaban en fase de caída natural”, menciona Julio César Vélez, dermatólogo.

El estilo de vida también es un factor que se debe tener en cuenta, pues si hace ejercicio regularmente, es posible que necesite lavar su cabello con más frecuencia por el sudor.

Los expertos menciona que, más que hablar de cada cuánto se debe lavar al cabello, es importante limpiarlo según la necesidad del cuero cabelludo y hacerlo correctamente, porque una mala higiene puede favorecer la inflamación, la caspa o las alteraciones del microbioma.

“La clave no es lavar menos o más, es lavar bien y con criterio”, agrega Vélez.

