Carlos Polite: la moda ha sido una herramienta en mi proceso artístico

Carlos Polite volvió a las pasarelas colombianas con su colección “Desestructuracionismo: Luces y Sombras”, y relanzó su marca en Ibagué, Negocios & Moda.

Polite estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una Maestría en Diseño y Arte.

Ha presentado sus colecciones en Colombiamoda y en pasarelas de París, Nueva York y Barcelona. También ha colaborado con artistas como la española Ira Lombardia, el británico Matthew Brookes, el colectivo artístico Comes Cake y la productora neoyorquina especializada fashion films, Noir Tribe.

En 2010 surgió Polite, una marca dedicada al desarrollo de productos de lujo con responsabilidad social. Vale la pena mencionar que la esencia de su marca es una apuesta por unir la moda y el arte.

Además, durante su paso por España, Polite fortaleció su disciplina investigativa y su visión multicultural, integrando estructura y método a su creatividad. “Ese proceso se refleja en esta nueva etapa de la marca, en la que el arte se convierte en protagonista y el oficio artesanal se entiende como una búsqueda conocimiento individual”, explica la marca.

Carlos Polite respondió las preguntas sobre moda de El Espectador:

1. Cuando eras niño, ¿qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

Siempre he tenido la moda presente porque mi abuela era modista y mi madre también ha sido modista toda la vida. Nací y crecí entre telas y máquinas de confección. Es algo que ha estado presente durante toda mi vida. Siempre he trabajado en este gremio y conozco absolutamente todos los procesos, porque he estado trabajando desde dependiente, asistente de diseñador, stylist, visual... Todo.

2. ¿Recuerdas qué te llevó a entrar en el mundo de la moda?

No tengo un recuerdo concreto. Simplemente ha sido algo muy orgánico. Estar en la industria siempre ha estado presente. No hubo como un punto de inflexión, un punto de partida, sino que ha sido una constante toda mi vida. Sin embargo, sí hay momentos concretos en los que tú tomas decisiones y dices cosas como: “quiero hacer con mi marca esto”. Para mí la moda también ha sido una herramienta dentro de mi proceso artístico. O sea, un artista es un constructor de pensamiento. Y con la moda como concepto, de cierta manera, lo que estás haciendo es construir pensamiento en torno a un objeto escultórico. En este caso, es un vestido.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

No tengo íconos de moda. Admiro individuos, personas concretas, pero son más gente del común, o gente que me inspira por muchas otras cosas. Aunque sí hay mucha gente que me gusta lo que hace, que me parece muy interesante.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Mi mejor atuendo siempre es ir vestido de Polite. Para usar mi ropa no existen momentos. Todos los días son un momento para usarlo.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante es la fuente de inspiración. Sin una fuente de inspiración no existe nada. Ella es el punto de partida para todo, para la investigación, para el desarrollo técnico, para absolutamente todo. Normalmente siempre parto de un tema concreto, y de ahí, voy hilando todo el discurso de la colección.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Ecléctico.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Nací en Ibagué. La mayor influencia es mi madre, porque es la que me ha influenciado para ser lo que soy. También me inspira el azul de las montañas, los atardeceres, los amaneceres, porque Ibagué es una ciudad con un paisaje muy exuberante, muy tropical. Eso sí que me ha influenciado mucho en términos de color, porque los colores hacen parte de mi naturaleza y siento que tal vez eso me ha dado la ciudad, esa sensación y esa sensibilidad hacia el color.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mi recuerdo más preciado en este momento es el día en que hice la última campaña para relanzar la marca. Cuando vi la puesta en escena, los personajes, la ropa, y todo el universo, me emocionó mucho el poder ver al 100 % lo que soy yo: ser más Polite que nunca. De cierta manera, antes era un Polite al 60 %, y ahora soy un Polite al 100 %.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

El mejor consejo que me han dado es: “Jamás permitas que cuestionen tu trabajo”. Te pueden sugerir y aconsejar, pero si tú no estás seguro de tu trabajo y permites que sea cuestionado, el resultado evidentemente va a ser un montón de inseguridad. También es el mejor consejo que le doy a la gente, porque la creatividad no es una cosa cuestionable. Si permites que alguien se adentre en tu universo y lo cuestione, estás cediendo terreno en tu proceso creativo.

10. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Que soy más Polite que nunca.

