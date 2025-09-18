Carolina Herrera realizó, por primera vez, su desfile principal en Madrid

Desfile de la firma Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, que presenta su colección primavera-verano 2026, este jueves en la Plaza Mayor de Madrid. / EFE/ Daniel González Foto: EFE - Daniel González

La firma Carolina Herrera eligió la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección, un evento al que asistieron personalidades de la cultura, entre las que se encontraban Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Amaia o Sybilla, además de las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia y Carolina.

Por primera vez en más de cuatro décadas, Carolina Herrera ha trasladado su desfile principal de Nueva York, su localización habitual, a Madrid, donde se presentó la colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

Herrera, (Caracas, 1939), considerada como un icono de estilo y elegancia, no acudió al desfile que ha congregado a más de 800 personas entre celebridades como Isabel Preysler, la venezolana Margarita Vargas, o la peruana Sassa de Osma.

Por una alfombra rosa desfilaron los diseñadores Alejandro Gómez Palomo, Juan Avellaneda, Modesto Lomba y Sybilla, además de modelos como Nieves Álvarez, Karolina Kurkovà, Martina Klein, Vanesa Lorenzo, Marta Ortiz, Verónica Blume y la argentina Valeria Mazza.

Los cantantes Luis Fonsi, Amaia y Sebastián Yatra se mostraron entusiasmados con el desfile de una firma de la que son seguidores.

“Me gusta la moda, el diseño, pero me parece increíble este gran desfile en Madrid, una ciudad que se va a convertir en la capital del mundo. Tiene de todo: música, arte, gastronomía”, señaló Yatra.

La cantante Jeanette, vestida de blanco, acudió muy emocionada al desfile, a cuyo término sonó su mítica canción ‘Porque te vas’, compuesta por José Luis Perales.

El mundo del cine tampoco se quiso perder un desfile único que blindó la Plaza Mayor de Madrid, con Aitana Sánchez Gijón, Najwa Ninri, Bibiana Fernández, Olivia Molina, Macarena García, Marta Hazas, Hiba Abouk, María León y Miriam Giovanelli, todas luciendo coloristas diseños de Carolina Herrera.

Actores como Alfonso Bassave, Paco León y Martiño Rivas también asistieron al evento luciendo ropa y complementos de esta marca, que con este desfile se suma a una tendencia unánime: el traslado de los desfiles de pasarela a enclaves icónicos, cargados de simbolismo cultural y de riqueza histórica.