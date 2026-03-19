Cinco diseñadores que debes conocer de la Semana de la Moda de Moscú

Modelo en backstage durante Moscow Fashion Week. / EFE/EPA/Maxim Shipenkov Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

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La Semana de la Moda de Moscú se destaca por ser una plataforma para los diseñadores emergentes de diferentes países.

Esta edición, que se realizará hasta este jueves 19 de marzo, cuenta con 200 marcas de distintos países presentando sus colecciones.

La Semana de la Moda de Moscú demuestra claramente cómo las marcas de nicho están abriendo nuevos caminos más allá de las tradicionales “Big Four” (Nueva York, Londres, Milán y París) de la moda. Diseñadores de China, Turquía, España y Armenia se han sumado al evento en busca de nuevas oportunidades de expansión internacional y de intercambio creativo.

Lo que está mostrando Moscow Fashion Week, de acuerdo con los organizadores, deja una señal clara para la industria colombiana: la moda ya no se trata solo de tendencias, sino de identidad y narrativa.

“Diseñadores que apuestan por lo conceptual, la mezcla cultural y piezas con carácter están marcando la conversación global, algo que conecta directamente con el potencial creativo de Colombia. En un mercado donde la artesanía y el talento emergente ya son protagonistas, el siguiente paso está en elevar esa propuesta hacia un lenguaje más editorial, arriesgado y pensado para destacar en plataformas digitales”, explican.

Más que imitar estéticas, la oportunidad está en contar historias propias con una visión global, capaz de posicionar la moda colombiana en nuevas conversaciones internacionales

Estos son cinco diseñadores y marcas presentes en esta edición:

Madame & Mister Sibarita

Es una marca (de origen español) dirigida por la diseñadora Patricia Emma Fernández Ortiz. Se ha convertido en uno de los nombres más comentados de Moscow Fashion Week gracias a una propuesta que encapsula hacia dónde se mueve hoy la industria: una fusión sofisticada entre artesanía, sostenibilidad y narrativa global. Su colección destaca por mezclar influencias culturales, especialmente entre Oriente y Occidente con materiales innovadores como textiles orgánicos y cuero vegetal, elevando el concepto de lujo consciente.

Más allá de lo estético, la marca construye un relato que conecta naturaleza, identidad y diseño contemporáneo, logrando una estética altamente editorial y exportable. Este enfoque no solo la posiciona como una de las propuestas más impactantes del calendario, sino también como un referente claro de las nuevas reglas del juego en la moda internacional.

404 Not Found

De la diseñadora de origen Ruso, Alena Feliksova. La marca fue fundada en 2017 y su concepto gira alrededor de la “filosofía del error”, usando ironía, prints y estética grunge-romántica para cuestionar la perfección en la moda.

Esta marca irrumpe en la pasarela con una propuesta que traduce el lenguaje digital al universo de la moda, posicionándose como una de las más conceptuales de la semana. Su estética, marcada por referencias al error, la desconexión y la cultura online, construye una narrativa contemporánea que conecta especialmente con audiencias jóvenes y nativas digitales. A través de siluetas disruptivas, gráficos y una identidad visual cargada de ironía, la firma cuestiona los códigos tradicionales del lujo y plantea una moda más experimental, donde lo imperfecto y lo inacabado se convierten en valor estético. En un calendario que busca nuevas voces, 404 Not Found representa con fuerza el cruce entre tecnología, cultura y diseño.

Masterpeace

Liderada por la diseñadora Evgenia Linovich, se consolida como una de las propuestas más distintivas de Moscow Fashion Week al reinterpretar la herencia cultural rusa desde una perspectiva contemporánea y altamente estética. Su trabajo se caracteriza por el uso de bordados, ornamentos y referencias históricas que dialogan con siluetas actuales, creando un equilibrio entre tradición y modernidad que conecta con la tendencia global del “heritage fashion”.

Masterpeace construye una narrativa que reivindica la identidad como valor de lujo, posicionándose como una marca que no solo viste, sino que cuenta historias a través de cada pieza.

La marca es una de las favoritas de celebridades e influencers porque combina una estética visual poderosa con identidad cultural y piezas altamente fotografiables. Su capacidad de destacar en cámara, sumada a una narrativa basada en artesanía y tradición reinterpretada, la convierte en una marca ideal para estilismos editoriales y contenido digital, logrando una visibilidad constante en eventos, pasarelas y plataformas sociales.

House of Leo

La firma House of Leo, creada por el diseñador Leonid Alekseev, redefine la moda masculina contemporánea a partir de una narrativa profundamente emocional y cultural. Su propuesta parte de una idea tan simple como poderosa: reinterpretar el vestuario masculino clásico, el traje, el abrigo, la uniformidad desde la memoria, la nostalgia y la experiencia personal. Inspirado en elementos como el armario paterno, la estética soviética y la ropa utilitaria, Alekseev transforma códigos tradicionales en siluetas modernas, relajadas y versátiles, donde lo formal y lo casual conviven sin jerarquías.

Lejos del lujo rígido, House of Leo propone una masculinidad más flexible y contemporánea, con prendas pensadas para adaptarse a distintos cuerpos y estilos de vida, incorporando una visión casi agénero de la moda. Sus colecciones combinan trajes de lana con aire vintage, camisas preppy, abrigos con prints y piezas gráficas que funcionan como una extensión del lenguaje personal del usuario, logrando un equilibrio entre diseño conceptual y usabilidad real.

Sasha Barbakov

Se destaca por su enfoque profundamente emocional, donde la moda se construye a partir de la memoria y la nostalgia. Inspirado en recuerdos de infancia, como el jardín de su abuela, el diseñador traduce lo íntimo en piezas cargadas de romanticismo, con flores en 3D, encajes y texturas delicadas que dialogan con una estética contemporánea. Su trabajo, a medio camino entre lo artesanal y lo conceptual, posiciona a Barbakov como una de las nuevas voces del diseño ruso, capaz de transformar lo personal en un lenguaje visual altamente editorial y universal.

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