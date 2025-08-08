Cinco marcas de moda presentes en Santander Fashion Week

Luego de una década de trayectoria Cubel ha logrado llegar a mercados intercontinentales, su más reciente colección ‘Entretejidos’ fue presentada en la pasarela del Paris Fashion Week edición otoño-invierno. Foto: David Siluan

Santander Fashion Week, evento que se realiza en Bucaramanga hasta el 9 de agosto, muestra en más de 25 pasarelas una selección de marcas que representan el talento local y emergente. Estas son cinco marcas que presentaron sus propuestas durante la feria:

Cubel - Entretejidos

Humberto Cubides, diseñador santandereano inauguró la Semana de la Moda de Santander 2025 con Entretejidos, una colección que emerge como acto de resistencia frente a los vacíos coloniales, una reconfiguración de los cuerpos a partir de los gestos, los tejidos y las memorias.

De acuerdo con la marca, “cada prenda invoca los cruces entre campo y ciudad, tradición y modernidad, resistencia y creación. En este gesto, lo artesanal no es técnica, es postura política”.

Ángel Kujaban - Raíz & Rastro

El diseñador presentó una colección que viste la memoria y que está inspirada en el territorio de Guane y en las huellas geológicas, fósiles y culturales que habitan bajo la superficie.

Cada prenda es un fragmento de tiempo: formas orgánicas, capas superpuestas, costuras expuestas y volúmenes que evocan estratificación. “La colección es una invitación a leer el territorio desde el cuerpo, y a usar la moda como herramienta para excavar, reinterpretar y volver a habitar lo esencial”, explicó la marca.

Mercy Mercy

La marca nació en Bucaramanga bajo la dirección creativa de Laurent Sepúlveda. La colección explora que la idea de que la moda, como la vida, no tiene una sola forma de vivirse.

Denim, seda, prints, volumen y comodidad conviven en una colección que “no responde a etiquetas, sino a emociones”, según contó la marca. Una invitación a no seguir reglas, sino a crear las propias.

Court - Instante

La marca fue creada por Carolina Betancourt y en el evento presentó Instante, una colección que nace del instante en que la luz y la sombra se cruzan, y la belleza aparece sin esfuerzo, sin plan, pero con verdad.

La propuesta celebra lo real, lo imperfecto, lo que vibra desde dentro. Siluetas puras, cortes suaves y texturas en piezas pensadas para mujeres que se permiten sentir, moverse, soltar el control y reconectar con su esencia.

Arial 12 - Sabor a mí

La firma colombiana Arial 12, reconocida por su elegancia contemporánea y su conexión emocional con la feminidad, presenta su colección FW25 titulada “Sabor a mí”, una propuesta cargada de romanticismo, nostalgia y gratitud.

La colección está inspirada en los recuerdos de infancia de su director creativo, John Durán. Se trata de un tributo a su madre, Judid, figura clave en la historia de la firma y en la herencia de confección que ha dado forma a la marca.

“Sabor a Mí” nace como una carta de amor a esa figura materna que convirtió el taller en refugio, que bordaba con la misma pasión con la que impulsó los sueños de John, y que con cada puntada sembró en él la vocación que hoy se viste de formas, textiles y memorias.

Con siluetas femeninas, bordados, texturas y detalles que evocan el trabajo manual, cada pieza fue desarrollada una a una bajo un modelo de producción slow fashion, priorizando la calidad, el cuidado y la historia detrás de cada prenda.

