Cloud Dancer será el color de 2026, según Pantone

“Un alto blanco neutral cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”, con esta frase la marca Pantone presentó el color de 2026.

El Cloud Dancer simboliza una influencia de calma en una sociedad que “redescubirá el valor de la reflexión silenciosa”.

De acuerdo con Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, más que un tono, “este color refleja el momento cultural, recogiendo influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa”.

El color, de acuerdo con Pantone, invita a la “verdadera relajación y concentración, permitiendo que la mente vague y la creatividad respire”.

De acuerdo con Leatrice Eiseman, directora ejectivo del Intituto del Color Pantone, “en este momento de transformación, cuando estamos reimaginando nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, el Cloud Dancer es una tonalidad blanca discreta que ofrece una promesa de claridad. La cacofonía que nos rodea se ha vuelto abrumadora, lo que hace que sea más difícil escuchar las voces de nuestro interior. Como una declaración consciente de simplificación, Cloud Dancer mejora nuestra concentración, liberándonos de la distracción de las influencias externas”.

Así las cosas, este tono será un invitación a crear atmósferas de serenidad y amplitud, “proporcionando así un refugio de limpieza visual que inspira bienestar y ligereza”.

El Cloud Dancer es un color versatilidad que proporcionará un marco para el espectro cromático, que permitirá que al combinarse todos los colores brillen.

“En un mundo en el que el color se ha convertido en sinónimo de expresión personal, esta tonalidad puede adaptarse, armonizar y crear contraste, aportando una sensación de ligereza a todas las aplicaciones de productos y entornos, ya sea de forma individual o combinada con otras tonalidades”, agregó Pantone.

