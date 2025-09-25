Colombia Fashion Summit, nuevas colecciones y más noticias de moda de la semana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gasto de los hogares colombianos en moda entre enero y junio de 2025 fue de $17,04 billones, un 8,6 % más que en 2024, de acuerdo con el Observatorio de Moda de Inexmoda, Raddar y Sectorial.

El gasto de los hogares colombianos retomó impulso y registró su mayor crecimiento en dos años para junio de 2025. La categoría de moda también presentó una recuperación relevante frente a junio de 2024, según Raddar, firma que mide el consumo de los hogares colombianos.

Las cifras también se ven reflejadas en el interés de marcas internacionales que tienen presencia en el país y lanzan sus colecciones y expanden sus negocios, así como en nuevas propuestas de eventos que buscan fortalecer la industria local.

Estas son algunas de las noticias de moda de la semana:

Colombia Fashion Summit 2025

Colombia Fashion Summit fue un evento que se realizó en Medellín este 25 de septiembre. Se trata de una alianza entre Inexmoda y el diario Modaes para crear debates con líderes y expertos sobre el presente y el futuro de la industria de la moda.

El evento cuenta con más de trece ediciones exitosas en Europa y se espera que su primera edición en el país redefina la conversación sobre los negocios de la moda en la región y proyectar una mirada global.

H&M y su nuevo programa de lealtad

H&M lanzó H&M Membership en Colombia, un programa de lealtad con promociones y descuentos, invitaciones a eventos especiales, concursos, acceso anticipado a ventas, colecciones especiales, entre otros beneficios.

De acuerdo co la marca, el programa es digital y gratuito, los clientes no necesitan una tarjeta física ni cupones impresos para acceder a las ofertas y actividades. “Ser miembro de H&M permite a los clientes acumular puntos fácilmente mientras disfrutan de beneficios incomparables. Por cada $10.000 gastados, los miembros ganan 1 punto. Una vez alcanzados los 70 puntos, reciben un bono de $15.000, que puede utilizarse en futuras compras”.

Mario Ruiz en lanzamiento de Adolfo Domínguez en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

El creador digital y emprendedor Mario Ruiz fue uno de los invitados al lanzamiento de la nueva colección de Adolfo Domínguez en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid (MBFWM).

El título de la nueva colección primavera-verano 2026, Zenitr, hace referencia a ese punto álgido que todos anhelamos alcanzar. “Pero el viaje no es lineal: exige aligerar la carga, soltar lastres para poder ascender y acumular esos pequeños esfuerzos diarios que nos permiten progresar”, explicó la marca.

Pandora transformará sus tiendas en Colombia

La marca de joyería Pandora comenzó la transformación de sus tiendas en Colombia bajo el concepto Evoke. Las ubicaciones de Andino y Unicentro, en Bogotá, ya operan con este formato, mientras que El Tesoro, en Medellín, se sumará en 2026. Las tres fueron seleccionadas por su relevancia estratégica y por representar algunos de los puntos de venta más importantes del país.

De acuerdo con la marca, entre las novedades del nuevo concepto se contará con espacios para la personalización de joyas y una máquina de grabado (engraving).

Además, la marca planea abrir en este último trimestre del año una nueva tienda que se ubicará en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La marca cuenta con 69 puntos de venta en el país, que opera directamente. Entre 2025 y 2026 proyectan renovar 17 tiendas, así como abrir nuevas ubicaciones en distintas ciudades.

Prüne lanzó “Objetos de deseo”

Prüne, la marca argentina, presentó su nueva colección “Objetos de Deseo”, inspirada en el diálogo entre el arte y el diseño.

La nueva propuesta de Prüne se destaca por sus piezas de marroquinería en bolsos y zapatos con contrastes de cueros lisos y sostenidos, así como materiales con texturas y metalizados y en gamuza, charoles arrugados, cueros vegetales y nómade se hacen presentes.

La paleta de color cuenta con los clásicos negro, blanco, visón, verde seco, biscuit, azul y rojo.

Latir, la nueva colaboración entre Vélez y New for You

Vélez, a través de su iniciativa Leather for Good, anunció una colaboración inédita con New for You, marca emergente que impulsa la moda circular en el país. Las empresas lanzaron ‘Latir, The Beat of Heart’, una cápsula que combina propósito, creatividad y diseño consciente.

“El corazón es el símbolo central de esta propuesta. Está presente en dos piezas icónicas: el Bolso Beat y el Jean Heart, donde fragmentos de cuero recuperado se convierten en detalles únicos, recordando que cada material puede tener una segunda vida. Más que accesorios o prendas, se trata de objetos con historia, capaces de transformar lo que parecía no tener forma en algo nuevo, significativo e inspirador”, explicó Vélez.

Mango y una conversación con el fotógrafo Andrés Espinosa

La marca habló con el fotógrafo sobre el pasado y la nostalgia y cómo se plasman en la ropa y en la fotografía. Espinosa define la nostalgia como una herramienta creativa que permite construir universos capaces de conectar con quienes los observan.

“La definiría como un juego entre tiempo y deseo. Un aroma, una textura o un color pueden transportarnos a un momento específico o incluso a épocas que no vivimos, pero en las que intuimos que seríamos felices. Ese feel good factores el que alimenta nuestra creatividad”, asegura.

Además, Espinosa menciona, desde su experiencia y relacionamiento con la moda, las tendencias actuales: el minimalismo grungy de los 90’s, con slip dresses, camisas oversize y siluetas rectas; el revival del Y2K, reinterpretado de forma más atemporal, con pantalones descaderados, drapeados y cargo pants; y el espíritu libre de los 70’s, con suede, encajes, crochet y estampados florales.

“Las prendas de Mango permiten revivir emociones de otras épocas, pero con un lenguaje contemporáneo. No son disfraces, son cápsulas de memoria que podemos integrar en nuestro estilo diario”, dijo Espinosa.

Desde la fotografía, Espinosa traduce lo retro a través de la composición y el color. “Cada elemento debe contar la misma historia: desde la textura del pelo hasta el maquillaje o la paleta cromática del vestuario. El color, más que la luz, es lo que realmente nos transporta a otra época”,

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.