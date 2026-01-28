Colombiamoda Miami: si tiene una marca y quiere participar, así lo puede hacer

Imagen de Colombiamoda 2025. / Inexmoda Foto: Inexmoda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Inexmoda y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín anunciaron en Colombiatex, evento que se realiza hasta este jueves, la edición número 12 de Épica Reto de Innovación y la novena de Encadenamientos Productivos Formales.

Para esta edición, el énfasis estará en la internacionalización de la moda, con la selección de dos marcas que representarán al país en Colombiamoda Miami, la plataforma internacional de Inexmoda en Estados Unidos.

Épica es una aceleradora especializada en moda en Colombia, mientras que Encadenamientos Productivos Formales se dedica a fortalecer la base industrial del sistema moda.

En conjunto, ambos programas acompañarán a 85 actores del sector entre marcas de moda, empresas ancla y unidades productivas de Medellín, con el objetivo de elevar su competitividad y prepararlos para competir en mercados internacionales cada vez más exigentes.

“Épica y Encadenamientos Productivos se han convertido en plataformas estructurales para el futuro de la moda colombiana. El foco de esta edición está en acompañar a las marcas a tomar decisiones más estratégicas, a entender su rol dentro de la cadena de valor y a prepararse para competir con propuestas sólidas y diferenciadas en mercados internacionales”, dijo Lorenzo Velásquez, director de Transformación de Inexmoda.

¿Cuál es el acompañamiento?

Con estos programas, las empresas de moda participantes avanzan en procesos de sofisticación de sus modelos de negocio, fortalecimiento de capacidades estratégicas y articulación de la cadena de valor, factores clave para abrirse camino en escenarios globales.

¿Hasta cuándo puede participar?

Los emprendedores y empresarios del sistema Moda de Medellín se pueden inscribir a los programas Épica y Encadenamientos productivos hasta el 8 de marzo.

¿Cómo puede participar?

El requisito principal es que la marca esté radicada en Medellín.

Debe ingresar a la página de la Alcaldía de Medellín y seguir el paso a paso para registrarse.

¿Cómo va a funcionar esta edición?

En 2026, el programa acompañará a 40 marcas de Medellín mediante un proceso integral que incluye diagnóstico estratégico, formación especializada, asesorías personalizadas y un bootcamp de internacionalización orientado a estructurar planes iniciales de expansión global.

¿Qué obtendrán los ganadores?

Como cierre del proceso, una marca será seleccionada para la Pasarela Épica en Colombiamoda 2026 y dos marcas serán elegidas para participar en el showroom de Colombiamoda Miami, convirtiéndose en vitrina del talento colombiano ante compradores y aliados estratégicos en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Por su parte, Encadenamientos Productivos Formales trabajará con cinco empresas ancla y 40 unidades productivas, que recibirán acompañamiento técnico, formación especializada y asesorías enfocadas en productividad, costos, calidad y sistemas de producción.

“El componente de innovación se refuerza con talleres especializados, entre ellos uno enfocado en cero desperdicios, que incorpora el uso de inteligencia artificial como herramienta para optimizar procesos y responder a los desafíos de sostenibilidad que hoy exige el mercado internacional”, explicó Inexmoda.

Al cierre del programa, cinco unidades productivas serán seleccionadas para contar con stands comerciales en Colombiamoda 2026, tras un proceso de preparación en negociación, visibilidad y generación de conexiones en estas plataformas.

Durante sus 12 ediciones, Épica ha acompañado a más de 500 empresarios del Sistema Moda, de esas, 255 empresas han ingresado a nuevos mercados nacionales e internacionales.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.