Colombiatex 2026: estas son las cifras que dejó la feria

Colombiatex de las Américas es la plataforma que promueve los negocios y destaca los esfuerzos y buenas prácticas sostenibles de las empresas locales para generar una oferta de valor diferenciada y competitiva en el mundo, así como por promover las discusiones y conversaciones sobre el futuro de la industria.

Este año se enfocó en el sourcing global: una apuesta por ofrecer valor diferenciada que integró proveeduría especializada, innovación aplicada, sostenibilidad y conocimiento estratégico.

La edición 38 de Colombiatex generó un impacto económico de US$11,6 millones de dólares para la industria textil local y para Medellín.

Según Invamer, “la realización del evento fortaleció la competitividad del sector y proyectó a Medellín como sede de impacto internacional para ferias especializadas en moda y negocios, con una derrama económica de US$11,6 millones de dólares, representada en actividades como hotelería, transporte, gastronomía y servicios asociados”.

La feria reunió durante tres días, del 27 al 29 de enero a 30.000 asistentes (3.000 internacionales y 17.000 compradores nacionales e internacionales). Además, participaron 615 marcas expositoras (410 nacionales y 205 internacionales).

“El 45% de los compradores que ingresaron a la feria fueron confeccionistas de marca propia, lo que confirma la vigencia de una cadena productiva que continúa en movimiento, enfocada en innovación, diferenciación y eficiencia, incluso en un entorno económico retador”, dijeron desde Inexmoda, organizador del evento.

Hasta este momento, ya cerrando la feria, de acuerdo con Sara Vives, gerente del Clúster Moda de la Cámara de Comercio de Antioquia, se han concretado 4 acuerdos comerciales por $134.500.000 y se han generado más de 700 contactos, “lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio. Destacamos el interés por reactivar relaciones comerciales con Venezuela, así como la generación de contactos provenientes de Ecuador”.

Vale la pena mencionar que, la industria de la moda en Colombia cerró 2025 con un crecimiento moderado y resiliente, con un consumo que alcanzó los $36,7 billones de pesos, creciendo 10,3 % frente a 2024 y con un aumento real en volumen del 6,5 %.

Segmentos como la moda infantil y el fortalecimiento del comercio electrónico evidenciaron nuevas oportunidades de desarrollo, mientras que el frente externo exigió mayores niveles de eficiencia, innovación y velocidad de respuesta en un entorno global altamente competitivo.

Para 2026, un año que se perfila de crecimiento moderado, con un aumento real del consumo de moda estimado entre 2 % y 4% , Colombiatex reafirmó su papel como habilitador del Sistema Moda. “En un escenario de mayor racionalidad del consumidor y presión sobre los costos, la feria se posicionó como un espacio clave para anticipar tendencias, optimizar modelos productivos, fortalecer la propuesta de valor y acompañar a la industria en la construcción de un crecimiento más sólido, dinámico y sostenible en el largo plazo”, agregaron los organizadores.

