Colombiatex 2026: qué se hace, novedades y más de la feria textil que marca la hoja de ruta

Colombiatex de las Américas 2026 comenzó el martes en Medellín en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad económica, los ajustes en las cadenas de suministro y la búsqueda de nuevos modelos de producción.

En su primer día, la feria registró el ingreso de 15.000 personas (8.000 compradores: 6.500 nacionales y 1.500 internacionales), confirmando su papel como la primera gran cita del año para la industria de la moda en América Latina y la hoja de ruta que adelanta cómo será el año para el sector.

¿Qué se hace en Colombiatex?

En su edición número 38, el evento se consolida como un espacio que reúne a compradores nacionales e internacionales para conversar sobre el futuro del sector y hacer negocios.

En este momento, los empresarios de la industria están buscando nuevos puntos de abastecimiento, más cercanos para articular encadenamientos regionales, la internacionalización y propuestas de valor diferenciadas.

En esa línea, Colombiatex es la feria que abre la agenda de negocios de la industria textil local y del continente, ofreciendo las novedades para toda la cadena e impulsando la internacionalización de las marcas.

Novedades

Inexmoda desarrolló un mapa del sourcing global en el que se integra una muestra comercial que recorre toda la cadena de valor —textiles, insumos, paquete completo, maquinaria, tecnología y emprendimiento—.

“Colombiatex de las Américas abre sus puertas en un momento clave para la industria global. Hoy el sourcing no se define solo por costos, sino por la capacidad de respuesta, la cercanía a los mercados, la confiabilidad de los aliados y la coherencia con los valores de las marcas. Esta feria es el espacio donde esas variables se encuentran, se analizan y se convierten en oportunidades reales de negocio para Colombia y para la región”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

El “showroom” de paquete completo

Uno de los ejes estratégicos de Colombiatex de las Américas 2026 es la apertura del “showroom” de paquete completo de valor, un espacio que conecta la cadena de valor para ofrecer soluciones integrales a la industria.

Con cerca de 70 marcas, este showroom evidencia cómo la industria colombiana ha evolucionado hacia un modelo que integra diseño, sostenibilidad, personalización, mínimos flexibles, eficiencia en tiempos y altos estándares de calidad productiva, alineados con las exigencias del mercado global.

Las cifras

El Clúster de Moda de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es una iniciativa que articula empresas, proveedores e instituciones del ecosistema moda.

El clúster tiene 14.262 empresas, que representan el 8,5 % del tejido empresarial representado por la Cámara y el 5,8 % del total departamental.

El conocimiento

A la muestra comercial se suma el Set de Conocimiento, que convierte a la feria en una plataforma de análisis y anticipación. A través del Foro de Tendencias, la Ruta de la Sostenibilidad y la Biblioteca de Materiales, expertos nacionales e internacionales abordan los cambios estructurales que enfrenta la industria, desde la reconfiguración del abastecimiento global hasta la incorporación de tecnología, automatización e inteligencia artificial en los procesos productivos.

