Comienza la Semana de la Moda de Milán con homenajes a Giorgio Armani

Imagen de referencia. / EFE/EPA/Matteo Corner Foto: EFE - MATTEO CORNER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Prada, Dolce and Gabbana, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo y Bottega Veneta figuran entre las casas que presentarán sus colecciones femeninas para la temporada de primavera y verano de 2026.

Pero la gran estrella del evento será sin duda Giorgio Armani, el emblemático diseñador italiano fallecido a inicios de mes a los 91 años, y que contribuyó a convertir a Milán en la “capital del estilo”.

“Celebramos la Semana de la Moda de Milán en memoria de uno de sus fundadores: Giorgio Armani”, declaró recientemente el director de la Cámara de Comercio de la Moda Italiana, Carlo Capasa, que elogió las cualidades “creativas, empresariales y humanas” del diseñador.

Sin embargo, incluso antes de su muerte, Milán ya se preparaba a rendir homenaje al maestro italiano, cuya marca adorada por las estrellas de Hollywood cumple medio siglo.

El prestigioso museo de arte Pinacoteca de Brera, donde se presentarán sus últimas colecciones, albergará desde el martes una exposición en las que se podrán admirar 150 creaciones famosas del diseñador, un proyecto en el que Armani trabajó “hasta el último minuto”, según el grupo.

Ofrecer novedades

Esta semana también estará marcada por el esperado debut de varios diseñadores, entre los que destaca Demna en Gucci.

Tras una década en Balenciaga, el estilista georgiano tiene la misión de reflotar las ventas de la marca italiana propiedad del gigante francés Kering.

Gucci no figura en el calendario oficial de desfiles de Milán, pero hay un evento privado programado para el martes por la noche.

“Si entendí bien, se trata de una presentación, una película que reflejará la visión de Demna, su interpretación de Gucci”, declaró a principios de este mes a la prensa el nuevo director ejecutivo de Kering, Luca de Meo.

“Va a ser algo un poco diferente. Todavía no me han permitido verlo”, dijo.

Dario Vitale hará su debut en Versace, tras haber sustituido el 1 de abril a Donatella Versace, que fue directora creativa de la casa durante casi 30 años.

Tampoco hay previsto ningún desfile para la extravagante marca, que pocas semanas después de la llegada de Vitale fue adquirida por Prada.

En su lugar, el viernes por la noche habrá un “evento íntimo en el que se dará a conocer la primera colección de Dario Vitale para la casa.

Una presentación única, que encarna los fundamentos de Versace y refleja el nuevo lenguaje de Vitale, según el programa.

La británica Louise Trotter presentará su primer desfile para la marca Bottega Veneta, propiedad de Kering, y el del italiano Simone Bellotti para Jil Sander.

La Semana de la Moda de Milán tendrá lugar en un contexto turbulento para la industria del lujo, que se enfrenta a una desaceleración de la demanda en China y a una situación económica mundial incierta.

Luca Solca, analista del sector del lujo en Bernstein, ve algunos indicios de mejora en la demanda china, pero “con los precios al alza, hay que ofrecer al menos algo nuevo al consumidor”.

Según dijo, “los cambios sin precedentes observados en las ramas artísticas de las marcas responden a esta necesidad”.