¿Cómo combinar el color gris? Aquí algunas ideas

Aunque parezca un poco obvio decirlo, el gris está presente en casi todas partes: en el polvo, en el cemento, en las nubes que anuncian una tormenta fija en la capital e incluso en personajes de caricaturas como Los Pixies, de los Padrinos Mágicos, identificado por ropa de ese color que asociaban con lo aburrido.

Y aunque existe la percepción de que este color resulta monótono, la realidad es que puede combinarse con una gran variedad de tonos, y cada una de esas elecciones transmite un significado distinto. Dependiendo del mensaje o la sensación que se quiera comunicar, siempre existe un gris y un color para complementarlo.

Generalmente, sirve como base para construir outfits capaces de adaptarse a cualquier estilo y ocasión. Según la revista Vogue y la previsión de tendencias de WGSN, el gris se perfiló como uno de los colores clave para 2024 y 2025, bajo la denominación Sustained Grey, un tono que refleja “practicidad, sostenibilidad y sofisticación”.

Si sufre cuando encuentra una pieza gris en su clóset y no sabe cómo combinarla, le compartimos un guía corta que puede “salvarle la vida”. Así puede usar este color:

Gris y blanco

Claridad y frescura inmediata. Combinar con prendas y accesorios entre esos dos colores logra un efecto luminoso, pues el blanco potencia la suavidad del gris y aporta un contraste limpio.

Gris y negro

Juntos proyectan autoridad y elegancia. La neutralidad del gris suaviza la intensidad del negro, mientras que este último aporta profundidad y fuerza visual. Una combinación adecuada para entornos profesionales o eventos formales.

Gris y rosado fuerte (o fucsia)

Aunque es cuestionable asegurar que algo puede verse más “femenino” gracias a las modificaciones, podríamos reemplazarlo por un adjetivo como “equilibrado”. Como en otros casos, apela a la sobriedad.

Gris y verde oscuro/oliva/militar

Aquí hablamos de frescura y modernidad sin perder armonía. Es posible que se perciba como un estilo funcional y relajado, contemporáneo y a la vez natural.

Gris y rojo

Es difícil de creer pero, créanos, sí combina. El gris funciona como soporte o como base y le abre espacio al color rojo para que robe la atención. Es atrevido, pero también le da un toque de elegancia.

Gris y tonos tierra en general

Este mix aporta calidez, armonía y sofisticación. Si está planeando su clóset cápsula para llevar a algún viaje, esta combinación funciona tanto en invierno como en verano.

Gris y azul marino/rey/oscuro

Aporta serenidad y profesionalismo. Es formal y moderno; suave y serio; cercano y elegante.

Gris y mostaza/arena/naranja

Le aporta vida y energía al neutro. Convierte un outfit básico en algo con personalidad, demostrando que el gris también puede ser el compañero ideal para tonos que algunos han catalogado como “chillones” o muy fuertes.

Gris y tonos pastel (lila, celeste, rosado)

Es la forma de convertir su outfit en algo más dulce. Permiten un look delicado y luminoso. Aporta bastante suavidad y un toque de romance en la combinación.

