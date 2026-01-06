¿Cómo cuidar el cabello en la playa o piscina? 5 recomendaciones y errores comunes

Imagen de referencia. / Pexels Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diciembre y enero nos ponen la vida en modo acelerado: fiestas, reencuentros, reuniones, viajes y vacaciones. El cabello también siente esas actividades frenéticas.

Los planchados apurados antes de salir, el secador a las 7:00 a. m., los retoques después de bailar toda la noche, el agua de la playa y la piscina, cada una de esas decisiones dejan huella.

De acuerdo con un estudio global de Dyson, sin importar el clima, el tipo de pelo o la cultura: la mayoría percibe daño capilar, pero pocos reconocen su origen real.

“Muchos lo atribuyen a la caspa, al frizz o a la caída, cuando en realidad el deterioro profundo ocurre dentro de la fibra capilar. El calor extremo perfora microscópicamente la fibra, dejando un rastro invisible que se manifiesta en menos brillo, puntas abiertas y un pelo que no responde como debería”, explica la empresa global de investigación y tecnología capilar.

Los colombianos añadimos un factor de prueba extra: en un solo fin de semana podemos pasar del frío andino al calor del Caribe; de la humedad paisa al clima seco de Boyacá. “Ningún pelo está diseñado para tantos cambios en tan poco tiempo. Brisa, sol, piscina, playa, sudor y carretera completan el combo de estrés capilar de fin de año”, dicen desde Dyson.

En esa línea, un informe de 2023 de Euromonitor International, el 80 % de las personas experimentan algún tipo de daño en el cabello durante las vacaciones. Los problemas más comunes incluyen sequedad, frizz, puntas abiertas y pérdida de brillo, siendo los principales factores dañinos el sol, el agua salada, el cloro y el viento.

Sin embargo, la clave para proteger la fibra capilar es sencilla: evitar el calor extremo y usar productos especiales antes de entrar a la piscina o la playa, así como entender su tipo de cabello y los cuidados que requiere.

“Lo primero que hay que entender es que el cabello es un órgano que, una vez sale de la cabeza, pierde la conexión con el cuerpo. Y ahí comienzan los errores, porque existe la creencia de que el cabello aguanta todo”, dice Malejo Cangrejo, estilista de celebridades.

El experto también menciona que bañarse con agua hirviendo, retira los aceites naturales y el recubrimiento que hace que el cabello se vea brillante. Por eso, “la clave es entender que todo lo que le hagas, tiene consecuencias: puedes tener un cabello saludable, brillante, sedoso, con movimiento o uno sin brillo, opaco, con puntas abiertas”.

Así las cosas, es importante saber que el cabello se cuida con cosas tan simples como la temperatura del agua cuando lo lava, la forma en cómo lo baña también va a ayudar a que ese cabello empiece a tener un mejor envejecimiento, “porque finalmente el cabello una vez sale de la cabeza, recibe menos nutrientes que cuando está creándose”, menciona el experto.

De acuerdo con el experto, lo más importante es ponerse una mascarilla antes de meterse a la piscina o al mar y no meterse con el cabello seco, porque va a absorber absolutamente todo el cloro de la piscina o la sal del mar.

Si se van a meter a la piscina o al mar, háganlo con el cabello mojado de agua dulce, usen una mascarilla y aceites de medios a puntas. Las barreras físicas, como las pañoletas el sombrero, también funcionan muy bien para proteger el cabello de los rayos ultravioleta.

Cinco recomendaciones

Utilice una rutina completa de acuerdo a las necesidades del cabello. Disminuya el uso de herramientas de calor. Evite dejar el pelo húmedo por tiempo prolongado. Utilice aceites para hidratar el cabello. Cuide mucho las puntas.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.