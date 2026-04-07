¿Cómo lavar y cuidar la ropa negra para que no pierda color?

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Las prendas de color negro son clásicos que hacen parte de casi cualquier armario. Son versátiles, elegantes y funcionales, pues combinan con todos los colores y estilos. Sin embargo, mantener el tono es un reto.

El color negro tiende a desvanecerse más rápido debido a la forma en la que se tiñe la tela, lo que produce que la ropa de ese tono se vea opaca o grisácea.

Para mantener el tono, siga estas recomendaciones:

Antes de lavar su ropa negra, debe revisar la etiqueta. Ahí encontrará las indicaciones sobre productos, ciclos de lavado recomendado, temperatura y demás.

También se recomienda voltearla al revés y separar la ropa de color de la oscura para evitar manchas. Además, hacerlo evita que particulas de la ropa de color, se pegue a la ropa oscura.

Otra sugerencia es separar la ropa por tipo de textura. Si lava la ropa pesada junto a la delicada, el roce puede dañar las fibras y darle un aspecto desgastado a la ropa negra.

Es clave utilizar detergente para ropa oscura, pues muchos productos de lavado contienen componentes para blanquear o aclarar las prendas.

También lavarla con agua fría y evitar el exceso de detergente para evitar que se queden particulas en la prenda.

Las prendas oscuras tamcopo se deben secar bajo el sol, pues los rayos UV opacan el color. Se deben secar bajo la sombra.

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