¿Cómo quitar la tintura del cabello de la piel? Cuidados y recomendaciones

Es usual que en cada visita a la peluquería para tinturarse el cabello, algo del producto quede sobre su rostro, orejas o cuello.

La buena noticia es que existen productos que ayudan a remover esos tintes sin lastimar la piel. La recomendación de los expertos es que se aplique, antes del tinte, algún aceite, crema, gel o vaselina en los contornos o bordes del cabello para que sea más fácil retirar el producto de la piel.

Viviana León, de Authentic Beauty Concept, por su parte, recomienda “una crema sueva o gel en el contorno de la piel, especialmente cuando son tinturas muy oscuras”.

Otro truco es que, antes de enguajar el cabello tinturado, “con la misma tintura y el cabello se remuevan las manchas. Tinte desmancha tinte. Si lo quiere retirar después, es más difícil”.

“Es importante que no lo retire de manera exagerada para que no se irrite la piel”, explica el colorista Jorge Zárate.

Si se lava el pelo y queda la mancha, “la puede retirar con una crema suave que no irrite la piel mezclado con shampo. Haga masajes circulares y luego hidrate la piel”, agrega León.

Si estas recomendaciones previas, no le funcionaron, puede utilizar vaselina, un aceite para bebé o productos desmaquillantes.

De acuerdo con Garnier, si decide retirar el tinte de su piel con vaselina, puede aplicarla directamente sobre la mancha “y, con suaves masajes circulares, verás cómo, poco a poco, desaparece tu problema”.

El aceite de bebé se recomienda aplicarlo sobre un copito de algodón y masajear suavemente la zona de la mancha. “No aprietes con fuerza, no es necesario y solo conseguirás irritar la piel”, sugiere Garnier.

En cuanto a los desmaquillantes, son una gran opción pues están pensados para eliminar las impurezas del rostro. “No importa si es un aceite desmaquillante o una toallita, los ingredientes que contienen arrastrarán la mancha con facilidad”, explica Garnier.

Los expertos coinciden en que, tras retirar las manchas, puede aplicarse una crema hidratante para cuidar su rostro.

